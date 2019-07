2500 beboere på Laksevåg har fått beskjed om å koke vannet etter at det er oppdaget bakterier i Riplegården høydebasseng.

Onsdag ettermiddag sendte Bergen kommune ut en pressemelding om at det er bekreftet funn av bakterier i Riplegården høydebasseng.

2500 personer i området ved Melkeplassen og Riplegården har fått kokevarsel.

– Det er gjort funn av en type E. coli bakterie og en coliform-bakterie i Riplegården høydebasseng etter en rutinekontroll, forteller seksjonsleder for vannproduksjon i Bergen vann, Asle Aasen.

Hvilken type E. coli bakterie som er funnet i vannet er foreløpig uklart.

Den mest alvorlige varianten, EHEC, kan blant annet kan føre til mage- og tarminfeksjon og blodig diaré. Eldre og barn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom, opplyser Folkehelseinstituttet.

Fakta: Fakta om E. coli Escherichia coli, bedre kjent som E.coli, finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E.coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.

Den mest alvorlige varianten er EHEC, som kan føre til infeksjonen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS).

HUS eren alvorlig tilstand med nyresvikt og blodforandringer og starter som regel som en mage-/tarminfeksjon med blodig diaré.

Bakterien overføres vanligvis gjennom kjøtt som ikke er varmebehandlet, forurensede grønnsaker, upasteurisert melk, vann, ved direkte kontakt med dyr som skiller ut bakterien, eller fra person til person.

Eldre og barn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Kilde: Folkehelseinstituttet

Kommunen opplyser at de skal ta flere prøver for å være sikre på at det dreier seg om en reell forurensning.

– Vi har ikke fått melding om noen som er blitt syke så langt, sier Aasen.

Nye vannprøver

Det er tatt nye prøver av vannet i høydebassenget onsdag ettermiddag.

– Vi vil få svar på de nye prøvene i morgen rundt lunsjtider. Det er vanskelig å si noe mer inntil videre, sier Aasen.

Det vil være kokevarsel frem til i morgen formiddag for beboere i området.

Se kart over hvilket område som har fått kokevarsel.

Ikke gjort funn av sprekker i høydebassenget

Det er ikke observert sprekker i høydebassenget.

– Høydebassenget er av betong og er godt inngjerdet. Det kan ikke være noen sprekker slik vi ser det, sier seksjonsleder Aasen.

Han sier at det blir tatt jevnlige prøver i høydebassenget, og at de ikke har gjort slike funn i Riplegården høydebasseng siden 2012.

– Forurensningen kan stamme fra mennesker eller dyr, men det er enda tidlig å si noe om, sier Aasen.

– Ingen kjekk beskjed

Mille Watnedal-Norland (6) og mormor og morfar Geir og Gro Watnedal bor ved Krohnegården og har mottatt kokevarsel.

– Det er ikke noe kjekk beskjed å få, sier Geir Watnedal.

Han sier han trolig ikke hadde reagert så sterkt dersom det ikke hadde vært for at Askøy nylig har hatt store problemer med vannet.

– Man skulle tro i Norge at rent vann er en selvfølgelighet.

Kommunens råd ved kokevarsel:

Bergen kommune oppfordrer til å bruke kokt vann til følgende, i tillegg til drikkevann:

All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C

Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises

Isbiter

Kaffe

Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes

Tannpuss

