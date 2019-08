Det blir også en grå uke i Hordaland.

Det blir en våt avslutning på ferien, skal man tro prognosene så langt.

Både i Hordaland og Sogn og Fjordane blir det regn i dagene fremover, med en ekstra regnfull helg som avslutning på uken.

– Helgen ser veldig våt ut, sier meteorolog Lars Andreas Selberg.

Lavtrykk fra sør

Indre Sogn får trolig det mest intense været denne uken. Mandag er det sendt ut gult farevarsel lokalt, fra kl. 14.00 til 20.00. Det kan komme over 30 millimeter regn på seks timer, ifølge Meteorologisk institutt.

Mandag ettermiddag forteller meteorolog Lars Andreas Selberg at prognosene fortsatt viser at det er høy sannsynlighet for at dette skjer.

– Det kommer i forbindelse med et lavtrykk som beveger seg over Rogaland og østover.

Men forskjellene er store lokalt.

– Det er ser ut til å bli langt mindre nedbør i ytre strøk av Sogn og Fjordane. Faktisk viser prognosene foreløpig ikke noe nedbør i det hele tatt, sier Selberg.

Paul S. Amundsen (Arkiv)

Gult farevarsel

For dem som bor i området hvor det er sendt ut farevarsel, kan regnet blir så kraftig at strømmen kan gå, eller at trafikken må stanse.

Det kan bli farlig å gå i fjellet, og folk i området anbefales å revurdere aktiviteter, spesielt utendørs.

– Det er en sjanse for at det berørte området blir større, eller at bygene forflytter seg. Da er vi i så fall klare til å oppdatere varselet, sier Selberg.

Grå uke i Hordaland

I Hordaland blir det nok ikke like intenst vær, men uken bli stort sett grå likevel.

– Det er en ganske ustabil værsituasjon, men vi blir preget av lavtrykk de neste dagene. Det ser ut til å bli en lengre periode med nedbør, sier Selberg.

Tirsdag er det håp for dem som bor i ytre strøk, forteller Selberg. Her vil regnet trolig lette utover dagen. Lenger inn i fylket blir det jevnt mer regn. Onsdag og torsdag blir det bygevær av og på i hele fylket.

Mest regn i helgen

Helgen blir verst, ifølge de siste prognosene, forteller Selberg. Hvor mye regn som kan forventes vil han ikke si noe om ennå, annet enn at det blir mye.

Likevel kan det være en mager trøst at været er ekstra ustabilt denne uken, ifølge meteorologen.

– Dette er ikke fasiten. Det er en ustabil værsituasjon, så det kan endre seg, sier Selberg.