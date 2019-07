Han har levert alt fra regnskapsdokumenter til papegøyer.

Du har kanskje sett ham syklende i Bergen sentrum med sekk på ryggen. I 28 år har Egil Mathisen (52) levert dokumenter, post og andre gjenstander på sykkelen sin.

– Jeg har holdt på siden sykkelbudenes gullalder på 90-tallet. Da var jeg i Oslo med et firma som hadde 15 syklister. Nå er jeg en av de siste som er igjen. Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli en sånn utvikling, forteller han.

Med sin lange erfaring har Mathisen for lengst funnet de fleste snarveier gjennom Bergens gater og smau. Det beste stedet å sykle er over Bryggen, i sol, med vinden i ryggen, og dersom du ofte ser ham på Torgallmenningen er det fordi det er en ypperlig snarvei.

Flere av kundene har vært trofast gjennom mange år, så for resepsjonistene er Mathisen et kjent fjes.

Latteren sitter løst, hjelmen er spent fast og solbrillene er godt plassert på bakhodet. Mathisen er alltid klar for oppdrag og venter gjerne mens mapper med dokumenter gjøres klar for henting.

Silje Katrine Robinson

Internett har halvert arbeidet

Sykkelbudkarrieren startet i Oslo, men etter ni år skulle bedriften utvides. I 2002 var østlendingen kommet over fjellet og sammen med kolleger startet han et nytt sykkelbudfirma i Bergen.

– Den gang var vi fire sykkelbud i tre ulike firma, nå er det bare meg igjen, sier han.

Et søk i Google bekrefter det Mathisen sier. Det finnes budfirma som benytter elsykler, men ikke tråsykkel. Bring har sykkelbud, men denne tjenesten finnes ikke i Bergen.

Til tross for at det vokser frem nye selskaper som bruker sykkel til matlevering, blir det færre og færre jobber for det tradisjonelle sykkelbudet.

– Før hadde jeg mye mer å gjøre. Da var det masse dokumenter som skulle sendes mellom firma og ulike etater. Etter at internett kom, har den typen arbeid blitt halvert, forklarer Mathisen.

Silje Katrine Robinson

I tiden før internett og e-post endret måten vi kunne kommunisere på, leverte Mathisen ofte disketter mellom ulike kontorer. Nå er de viktigste kundene advokat- og regnskapsfirma.

– De skal ofte sende store dokumenter eller konfidensielle papirer som ikke kan sendes over internett. Noen ganger sykler jeg med flere poser på styret og pappesker under armen.

Papegøye i bur

Gjennom sine 28 aktive år har Mathisen fått mange underlige bestillinger og levert mye rart.

– En gang kom jeg frem til en jobb og fant en papegøye i bur. Den gang jobbet jeg med et budfirma som ikke alltid hadde kontroll på hva som passet på en sykkel. Men det gikk fint, jeg tok bare buret i hånden og syklet videre, sier han lattermildt.

Etter at behovet for levering hos mange kunder ble redusert, har Mathisen kanskje funnet en ny måte å skaffe seg oppdrag.

De seinere årene har han nemlig fått flere henvendelser fra folk som bor i andre deler av landet og vil overraske noen i Bergen med gaver.

– Det er ofte foreldre som har barn som studerer i byen. Jeg har for eksempel vært på Høyer og kjøpt duftlys for en mor som ville glede sin syke datter.

Han ler mens han forteller om handleturen på ett av Bergens finere motehus. Selv om denne turen kanskje var utenfor komfortsonen er Mathisen mest opptatt av at kundene skal få god service.

Silje Katrine Robinson

Lange dager

For et sykkelbud som jobber alene kan det bli lange dager på sykkelsetet. Mathisen jobber opp mot ti timer hver dag. For å øke arbeidsmengden har han inngått samarbeid med en bedrift som leverer mat på kveldstid.

– Jeg har en avtale med Home On Time, slik at jeg kan ta oppdrag for dem på kveldstid. Med den nye sekken for matlevering har jeg tredoblet kapasiteten for hvor mye jeg kan ta med, og kan levere mat hvis kunder ønsker det.

At han begynner å nærme seg 30 år i bransjen setter ingen stopper for Mathisens entusiasme for jobben sin.

– Jeg har alltid likt å sykle, og jeg kommer til å holde på med dette så lenge jeg har kontroll på helsen. Etter det får jeg leie inn folk som kan sykle for meg.

Hele året – i all slags vær

Mathisen er opptatt av sikkerhet. Han har med seg verktøy for å kunne reparere sykkelen underveis, og tar ofte sykkelen med inn til kundene for å unngå tyveri.

– Jeg har ikke blitt frastjålet en sykkel på over 20 år, men én gang var det en som tok hjulet mitt og satte igjen et helt ubrukelig hjul som ikke passet, forteller han oppgitt.

Silje Katrine Robinson

Å sykle hele året i regnbyen Bergen er heller ikke lett.

– På vinteren må jeg bytte klær ofte, og går gjennom flere par med hansker hver dag. Jeg tar ikke heis, for det gjelder å bruke trappene til å få varmen i seg. Så skyller jeg hendene i varmt vann for å få varmen tilbake.

Tenker på miljøet

Til tross for at sykkelbud er et miljøvennlig alternativ for levering av mindre pakker og dokumenter, er det ifølge Mathisen ikke nok til å øke etterspørselen for sykkelbudtjenester.

– Jeg tror det krever mye markedsføring og vilje for å ta i bruk sykkelbud igjen. Man sparer jo både bompenger og drivstoff, i tillegg går det fortere når man sykler snarveier, sier han.