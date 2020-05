Her plukker toppene plast – nå lover de å gjøre Vestland «plastsmart»

Toppolitikere og næringslivsledere plukket hundrevis av kilo med plast for å markere at Vestland skal bli en plastsmart region.

Publisert Publisert Nå nettopp

Turistsjef Anders Nyland kommer med en ny pose til haugen som samler seg i bukten på Hissøyna. - innholdet i posen er samlet på én kvadratmeter, sier han. Foto: Ørjan Deisz

– Her er det 250 kilo plast. Plukket i løpet av en liten time, sier Ruben Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund.

Vi er på Hissøyna, en av de ytterste øyene utenfor Sotra, i en bukt som er kjent som et samlingssted for plast som driver inn med havstrømmene. Deler av et hvalkadaver ligger også her, innimellom plastflasker, poser, tauverk og uidentiserte plastbiter.

Oddekalv har ryddet plast her før, men i dag har han med et uvanlig ryddelag, bestående blant annet av Bergens turistsjef Anders Nyland og Atle Kvamme og Geir Mikaelsen fra Bergen Næringsråd.

Skotvika er full av plastavfall, men fikk besøk av et ryddelag fra politikk og næringsliv onsdag. Foto: Ørjan Deisz

Makabert juletre

Lenger inne, på Syltøy, finner vi både fylkesordfører og andre topper fra politikk og næringsliv i full sving på glatte steiner i Skotvika. Her ligger plastbosset enda tettere, og et tre som er drevet i land er nærmest dekorert av plaststrimler og skrot, som et makabert juletre.

Anledningen for arbeidsøkten er den nye plaststrategien som Vestland fylkesting skal vedta i juni. Fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) mener strategien er banebrytende, selv om det ikke er veldig mye fylkeskommunen kan gjøre helt alene med plastbossset som flyter rundt i havet.

– Vestland har tidligere vært ambisiøse på klimakutt. Nå skal vi vedta et hårete mål om null plast ut i naturen, sier hun.

Men hvordan skal det skje?

– Først og fremst skal vi feie for egen dør. Det betyr at våre skoler, veier og andre bygg skal drives på en måte som gjør at vi ikke får plast på avveie derfra. Men fylket skal også bidra til å samle alle gode krefter i næringsliv, forskning og friluftsliv for å redusere plastutslippet.

Fakta Vestlands plaststrategi Plaststrategien er laget etter oppdrag frå Hordaland Fylkesting juni 2018, etter interpellasjon fra Aud Karin Oen (SV). Blant tiltakene er disse: Forbud mot unødvendig engangsplast i egen organisasjon.

Kampanjer i videregående skoler og på ferger.

Regulere forbruk og avfall av plast gjennom regler, anskaffelse og interne innkjøpsavtaler.

Be om 100 % gjenvinning av masser i plansaker, fremfor nye uttak for å unngå spredning av elektrisk sprengingsladning dekket av plast.

Avfallsplan for mottak og håndtering av eierløst marint avfall i alle havner, spesielt fiskerihavner. Les mer

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp), Sveinung Toppe i Bergen og Omland Friluftsråd og fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) var godt kledd da de skulle markere fylkets plaststrategi. Foto: Ørjan Deisz

Millioner til plastsatsing

Noen av disse kreftene hadde kledd seg i regntøy for å plukke plast onsdag. Plastryddingen var nok mest symbolsk – men det er ikke millionene som deles ut av næringsliv og det offentlige til formålet.

Konserndirektør Siren Sundland fra Sparebanken Vest, og styreleder i bankens stiftelse «Agenda Vestlandet» lovet en pott til Oddekalv og hans ryddelag.

– De pengene betyr at vi nå kan begynne å rydde strendene for fullt, på den mest effektive måten vi har utviklet. Da har vi faste team med profesjonell tilrettelegging, og kan rydde viker og strender systematisk, sier Oddekalv.

Han understreker likevel at de ikke kan erstatte all innsatsen som gjøres av frivillige, som familier som bruker fritiden til å plukke.

– Men vi kommer til i viker som mange andre ikke når.

Markeds- og kommunikasjonssjef Geir Mikalsen fra Bergen Næringsråd var blant dem som tok et tak på Hissøyna i regnværet onsdag. Foto: Ørjan Deisz

Skal forske på mikroplast

Banken har langt mer penger å dele ut til prosjekter som skal bidra til mindre plast i havet. Nøyaktig hvor mye, er hemmelig. Men stiftelsen har et tresifret antall millioner å bruke innen 2023.

Et stort løft er opprettelsen av et eget mikroplastsenter på forskningsstiftelsen NORCE. Der finansierer banken oppstart og drift av et senter med 30 forskere, som skal jobbe for raskest mulig å forstå hvor mye mikroplast som finnes i omgivelsene og hvilken risiko det kan utgjøre for folk.

Mikroplast defineres som plastbiter under fem millimeter, helt ned til under en tusendels millimeter størrelse. I dag er det ingen som har full oversikt over hvor mye mikroplast som finnes i våre omgivelser.

– Vi er vant til å forholde oss til kostholdsråd om klassiske miljøgifter som PCB og kvikksølv, men vi har i dag ikke kunnskap til å gi råd om innhold av mikroplast i mat, sier leder for senteret, Marte Haave, økotoksikolog ved NORCE.

Disse svære plastelementene var noe av det mannskapet fra Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) brakte til Møvik kai. Foto: Ørjan Deisz

Det meste kommer fra Norge

Men onsdag var det større plastbiter som ble fjernet fra havet utenfor Sotra. Helt opp til kvadratmeterstore flyteelementer på vidvanke, og ikke minst mange plastflasker og fiskeredskaper.

– 40 prosent av plasten som samles langs kysten av Norge, kommer fra våre naboer rundt Nordsjøen, for eksempel plastflasker fra England. Men mesteparten av plasten stammer fra vårt eget land, særlig fra fiskeri og industri, sier Oddekalv.

Han håper innføringen av panteordning i Storbritannia vil redusere antall flasker som flyter i havet.

«Juletreet» fra Skotvika på Syltøy ble vinsjet om bord et av de største fartøyene og brakt til land. Foto: Ørjan Deisz

Plastsmart, ikke plastfri

Bergen Næringsråd står bak prosjektet «#Plastsmart», der store arbeidsplasser blant annet bidrar til å redusere sitt plastforbruk. For eksempel ved at byggenæringen får mer gjenbrukbar emballasje, ikke bare plastfilm. Den plasten som må brukes, skal resirkuleres.

– Vi kan ikke bli helt plastfri, men vi skal bli plastsmarte, sa prosjektleder Elisabeth Skage.

Sammen med fylkeskommunen og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) sto hun bak plastryddeaksjonen for samfunnstoppene. Men det var bare en begynnelse.

– Å rydde strender er meningsfullt og lærerikt. Men det løser ikke utfordringen med plast i naturen. Plasten som driver inn på strendene er bare et symptom på et system som ikke virker. Vi må løse utfordringen ved kilden, sier Skage.