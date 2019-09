Stig Birkeland (49) døde i en tragisk ulykke på tur med kolleger.

Minneord

Stig Birkeland (49) gikk bort så altfor tidlig i en tragisk ulykke på tur med kolleger 31. august 2019.

Stig har vært ansatt i Aker Solutions siden 1993. Han var svært kunnskapsrik og hjelpsom, og har vært en mentor for mange av oss.

Stig var en utrolig flott, omtenksom og raus kollega som var godt likt. Han var alltid hjelpsom og lett å spørre til råds. Han hadde en kontroll og hukommelse som mange av oss kunne misunne. Han var på mange måter harddisken for en del av oss.

Når vi diskuterte noe, kunne han si «ja, husker du ikke at vi for litt siden nettopp snakket om det», eller «det var jo akkurat det jeg sa hin dagen» og ofte «husker du ikke at det ble sendt ut mail på det». Så leter han opp den mailen, lett som ingenting. Kunne trodd den var sendt ut i går, men den var gjerne fra i fjor.

Stig fortalte gjerne en vits eller gåte, og med glimt i øyet kunne han si «du tok an du, det var mer enn ... gjorde». Så lo han godt.

privat

Det er vel ingen andre som hadde så god kontroll på bursdager og bryllupsdager til kolleger og sikkert alle andre kjente. Hadde man bursdag, lå det alltid gratulasjon fra Stig både på Facebook og mail. Selvsagt sendt grytidlig på morgenen.

Stig hadde omtanke for alle. Hvem andre kjenner vi som putter filteret fra sigaretten i lommen etter en blås på høyfjellet? Stig gjorde det for å hindre at fugleungene ble matet med disse.

Han fortalte oss også mange ganger at han var blitt en mye roligere sjåfør etter at han kjøpte seg Tesla, antakelig for å kjøre mest mulig økonomisk og for å rekke lengst mulig.

Stig hadde kleskode på jobb. Mandag til torsdag brukte han penbukse og skjorte, mens fredag var det dongeri og T-skjorte. Da dro han rett til hytten på Osterøy. I senere tid var han mer «casual» i klesveien, fordi han oftere og oftere dro direkte til hytten etter endt arbeidsdag.

Det er bare trist og vondt å tenke på at vi ikke skal få høre Stigs stemme med sitt «god morgen, god middag folkens, går det bra med deg», og at han aldri skal være med oss på tur igjen.

Vi kommer til å savne hans smittende humør og hans kjappe replikker som løftet stemningen til latterbrøl. Det blir aldri det samme uten Stig.

Våre varmeste tanker går til kjæresten Grethe, sønnene Eirik og Joakim og til barnebarna som han var så utrolig stolt over, samt resten av hans familie.

Med stor respekt og i dyp takknemlighet lyser vi fred over Stig Birkelands gode minne.

Wish You Were Here

Fra tur-kolleger Aker Solutions, avd. Bergen og Trondheim, Rolf Arthur, Vidar, Rolf-Erik, Arne Johannes, Harald, Bjørn Erik, Rita, Astrid, Runa E. og Mona.