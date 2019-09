FULLT: Den nye bystyregruppa til FNB, saman med vararepresentantar, styre og rådgjevarar, fekk berre så vidt plass på møterommet. Frå venstre rundt bordet: Linda Hansen, Stian H. Skare, Gunnar Larsen, Olav Audun Bjørkelund, Liv Ottosen Rødlyng (dels skjult), Gunnar Van Der Meeren (dels skjult), Per Jørgensen, Jan Rune Fossheim, Rune Karlsen, Jørgen-André Rødland, Trym H. Aafløy, Nils Haugland (dels skjult), Rolf Erik Scott, Ronny Grønsdal, Arve S. Berge og Cato Siljander. Fremst: Tore Landmark. FOTO: Rune Sævig

Her møtest bompengelistas bystyregruppe for første gong

Laurdag møttest den nye bystyregruppa til bompengelista for første gong. Tidlegare utelivsbaron Per Jørgensen er klar for politikken.