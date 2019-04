April kan bli den varmeste noensinne.

Så langt er temperaturgjennomsnittet for april på 8,9 grader. Det er 0,3 grader varmere enn rekorden fra 2009.

– Normalen for april er 5,9 grader, så akkurat nå ligger vi tre grader over hva som er normalt, sier meteorolog Lillian Kalve fra Meteorologisk institutt.

Om varmerekorden fra 2009 blir slått, er fortsatt usikkert, det skal nemlig bli litt kaldere de neste dagene.

–Det er godt mulig det blir rekord, men det er jo noen dager igjen, så vi må bare vente og se, sier meteorologen.

Sannsynlig at rekorden slås

Om varmerekorden fra 2009 skal slås, må gjennomsnittstemperaturen de neste dagene ligge på 11,3 ifølge værentusiast Robert Næss.

– Jeg regnet meg frem til 11,3 onsdag kveld, men det har vært såpass varmt i dag at rekorden kan slås med en litt lavere temperatur, sier Næss.

Rune Sævig

Han tror det er veldig sannsynlig at årets april kan bli den varmeste noensinne.

– Jeg tror det er veldig sannsynlig. Det er meldt fint fremover de neste dagene, og meteorologene er ganske sikre på værmeldingen.

Han har et ambivalent forhold til det fine været.

– Det er fint at det er sommerlig og varmt, men tenker vi langsiktig er det ikke bra for klimaet. Men, det er jo deilig med varme på kort sikt, sier Næss.

Ikke en klimaendring

Eystein Jansen, professor ved Bjerknessenteret , forteller at varmerekorden mest sannsynlig ikke er en klimakonsekvens, men heller det at det er et unormalt værforhold som har lagt seg over Sør-Norge.

– Det er viktig å skille mellom vær og klima. Klima er gjennomsnittsværet over lengre tid, og litt finvær i ny og ne trenger ikke påvirke det, sier han.

Selv om årets mulige varmerekord ikke trenger å være et resultat av global oppvarming, legger Jansen vekt på at klimaet har blitt varmere.

Rune Sævig

– Om vi får en rekord, passer den inn i en trend. I snitt over tid kommer det nok til å bli varmere, så det er ikke usannsynlig at denne rekorden kommer til å slås igjen om noen år.

Jansen forteller at klimaendringer har gjort vintrene kortere og vårene lengre.

Om vi får ny varmerekord får vi vente og se, men ifølge meteorologen får vi i hvert fall en dag til med over 20 grader.

– Fredag blir det rundt 20 grader, men så vil vi se en lavere temperatur på rundt 14 grader, sier Kalve.