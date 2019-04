Politiet bekrefter at en norsk kvinne i 20-årene omkom.

Klokken 19 søndag kveld opplyser politiet i en pressemelding at en kvinne er erklært død etter luftsportsulykken i Loen.

Varsler pårørende

Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet har informasjon om at avdøde er en norsk kvinne i 20-årene.

– På bakgrunn av dette er varsling av pårørende iverksatt. Avdøde vil bli obdusert. Det vil ikke bli gitt ytterligere opplysninger om hendelsen nå, skriver politiet i pressemeldingen søndag kveld.

Politiet har opprettet sak på forholdet. Den videre etterforskningen blir gjort av politiet i Nordfjord.

Skal ha skjedd nær gondolbanen

Det var klokken 14.56 politiet ble varslet om en luftsportsulykke i Loen, nær området ved gondolbanen Loen Skylift.

Politiet har omtalt ulykken som en fallskjermulykke.

Alle nødetatene rykket ut og en alpin redningsgruppe deltok i redningsaksjonen. Omstendighetene rundt ulykken er fremdeles uklare.

Thomas Thaule, Fjordingen

Hentet ut

Redningshelikopter og luftambulanse deltok også i redningsaksjonen.

– Det har skjedd en ulykke, enten med paraglider eller speedglider, sa Robin Midbøe til BT ved 15.45-tiden. Han kjører gondolbanen Loen Skylift.

Gondolbanen ble umiddelbart stengt etter ulykken.

Rundt klokken 16.30 skal redningsmannskapene ha kommet frem til personen. Redningsmannskapene firte seg ned fra gondolen og fikk hentet personen ut, opplyser politiet.

Et øyenvitne har fortalt til NRK at skjermen hadde hektet seg fast i kabelen på gondolbanen kort tid etter at vedkommende sprang ut fra den faste hopplassen like ved stasjonen til gondolbanen på toppen av fjellet.

Vitner fraktet ned fra fjellet

Fjellet Hoven i Loen, som ligger 1000 meter over havet, har blitt et populært sted blant luftsportsutøvere etter at gondolbanen Loen Skylift ble åpnet i 2017.

Det skal ha vært mellom 70 og 80 personer oppe på fjellet Hoven da ulykken skjedde. De er nå fraktet ned.

– Hvor mange som var vitne til ulykken vet jeg ikke. Mange er jo på toppturer, men alle fikk en debrifing fra politiet og ble informert om hva som hadde skjedd da de kom ned, sier daglig leder i Loen Skylift, Richard Grov.

– Fryktelig trist

Grov forteller at de siden oppstarten i 2017 har hatt et tett samarbeid med luftsportmiljøet.

– Dette var en fryktelig trist beskjed å få. Vi har hatt en veldig god dialog med luftsportmiljøet, og har sammen laget en del kjøreregler og retningslinjer for å unngå ulykker. Frem til i dag har dette fungert veldig bra, så det er veldig leit at vi nå har fått en så tragisk ulykke, sier Grov.

Tidligere søndag fikk BT opplyst fra Hovedredningssentralen at fallskjermhopperen var bevisst da vedkommende ble funnet.