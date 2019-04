Politiet bekrefter at en norsk kvinne i 20-årene omkom.

Klokken 19 opplyser politiet i en pressemelding at en kvinne er erklært død etter fallskjermulykken i Loen.

Varsler pårørende

Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet har informasjon om at avdøde er en norsk kvinne i 20-årene.

– På bakgrunn av dette er varsling av pårørende iverksatt. Avdøde vil bli obdusert. Det vil ikke bli gitt ytterligere opplysninger om hendelsen nå, skriver politiet i pressemeldingen søndag kveld.

Politiet har opprettet sak på forholdet. Den videre etterforskningen blir gjort av politiet i Nordfjord.

Skal ha skjedd nær gondolbanen

Det var klokken 14.56 politiet ble varslet om en luftsportsulykke i Loen, nær området ved gondolbanen.

Alle nødetatene rykket ut og en alpin redningsgruppe deltok i redningsaksjonen. Omstendighetene rundt ulykken er fremdeles uklare.

Thomas Thaule, Fjordingen

Hentet ut

Redningshelikopter og luftambulanse deltok også i redningsaksjonen.

– Det har skjedd en ulykke, enten med paraglider eller speedrider, sa Robin Midbøe til BT ved 15.45-tiden. Han kjører gondolbanen Loen Skylift.

Like etter klokken 16.30 skal redningsmannskapene ha kommet frem til personen, ifølge Hovedredningssentralen.

Et øyenvitne har fortalt til NRK at skjermen hadde hektet seg fast i kabelen på gondolbanen kort tid etter at vedkommende sprang ut fra den faste hopplassen like ved stasjonen til gondolbanen på toppen av fjellet.

Tidligere søndag fikk BT opplyst fra Hovedredningssentralen at fallskjermhopperen var bevisst da vedkommende ble funnet.