Prøver viser Campylobacter hos ettåringen som døde. Det er disse bakteriene som ble funnet i fire prøver fra vannet på Askøy.

Fylkeslegen startet i forrige uke tilsynssak etter at en ett år gammel gutt døde på Askøy. Kommunen anslår at rundt 2000 mennesker er blitt syke som følge av vannepidemien. 65 av dem har vært innlagt på sykehus. Fire er fortsatt innlagt.

Forrige torsdag slo kommunen alarm overfor sine innbyggere.

Fylkeslege i Vestland, Helga Arianson, bekrefter nå at bakterien som er funnet hos mange av pasientene etter utbruddet, også er påvist hos gutten som døde.

– Det er påvist Campylobacter hos ettåringen, sier Arianson.

Det er de samme bakteriene som er funnet i fire drikkeprøver i vannet fra Øvre Kleppe. Foreløpig er det uklart hva smittekilden er.

Bakterien er påvist hos pasienter etter utbruddet. Tirsdag denne uken hadde laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus fått 87 positive prøvesvar på Campylobacter.

Det er fortsatt ikke kjent hva som er årsaken til at den ett år gamle gutten døde.

Rune Nielsen

– Prioriterer saken høyt

Det er nå en uke siden fylkeslegen startet tilsyn. De jobber nå med å hente inn opplysninger i saken, blant annet om ettåringens helsetilstand før han ble syk.

– Vi kommer til å prioritere denne saken høyt, sier Arianson.

Obduksjonen av den døde ettåringen skulle egentlig først skje over pinsehelgen, men politiet ba om at den ble fremskyndet på grunn av sakens alvor. Fredag kveld i forrige uke ble gutten obdusert på Gades Institutt.

Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men familien har bedt om at gjennomgangen med politiet utsettes til etter begravelsen fredag. Gjennomgangen vil tidligst skje søndag ettermiddag.

Før foreldrene har fått kjennskap til hele rapporten, vil ikke politiet kommentere dødsårsaken i mediene.

Tidligere har politiet gjort det klart at deres videre behandling av saken vil avhenge av dødsårsaken, og om denne kan knyttes til smitteutbruddet på Askøy.

– Opplysninger som er en del av rapporten har vi lovet å ikke gå gjennom med andre før vi snakker med foreldrene, sier politiadvokat Cathrine Krohn.

72 år gammel kvinne døde

Hun sier det er gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med obduksjonen, og at det kan ta uker før den endelige obduksjonsrapporten er klar.

Ingen er siktet i saken, sier Krohn fredag ettermiddag.

Bistandsadvokat Kjetil Ottesen har tidligere fortalt at foreldrene har det svært tungt. Han vil ikke kommentere opplysningene om Campylobacter.

Fylkeslegen i Vestland startet torsdag en ny tilsynssak etter at en 72 år gammel kvinne døde på Haukeland onsdag kveld. Hun ble lagt inn med mage- og tarmsymptomer i helgen. Også hos henne var det påvist Campylobacter.

– Kjent for kommunen

Varaordfører Bård Espelid på Askøy sier til BT at det var kjent for kommunen at det var spor av Campylobacter i barnet, og forteller at dette kunne man lese indirekte i det som var rapportert fra Helse Bergen. Ettersom alle som var innlagt hadde spor av denne bakterien.

– Så dette var ikke noen ny informasjon for oss. Men dette viser at barnet har fått infisert vann i seg. Nå avventer vi informasjon om dødsårsaken, sier Espelid.