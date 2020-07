– Må kunne forvente at den nye fergen tåler vind og sjø

– Vi er mange som er leie av et dårlig og uforutsigbart fergetilbud mellom Fedje og Sævrøy. Nå må Fjord1 ta oss på alvor, sier Olav Husa.

Olav Husa mener Sjøfartsdirektoratet må gjøre en nærmere vurdering av om «Fedjebjørn» egner seg for strekningen Fedje-Sævrøy. Foto: Bjørn Ove Hvidsten

Da «Fedjebjørn» la til kai og innstilte ruten mellom Fedje og Sævrøy mandag, formulerte Husa en bekymringsmelding som han sendte til Sjøfartsdirektoratet.

Må avlyse

– Lege- og tannlegetimer må avlyses. Vi vet ikke om vi kommer oss til eller fra jobb på fastlandet. Fergen er vår sikkerhetsventil når noen blir syke og må transporteres til land. Folk må ta inn på hotell for egen regning om siste fergen til Fedje ikke går, sier Husa.

Han mener folk må kunne forvente at fergen tåler å bevege seg i det farvannet den er bygget for.

– Hvis ikke, har Fjord1 fått kontrakt i anbudsrunden på feil premisser, sier Husa, som er hvalfanger, har vært maskinist i 25 år og står bak den lokale kabelfergen.

Dårligere fergetilbud

Husa mener fedjinger har fått et dårligere fergetilbud etter at Fjord1 overtok strekningen.

– Jeg har ikke tallet på hvor mange innstillinger det har vært siden nyttår, sier Husa, og fortsetter:

– Vind, tåke og tekniske problemer er oppgitt som en del av grunnene til kanselleringene. Det er ikke vår oppgave å finne ut hva som er grunnen, men vi må ha et stabilt fergetilbud vi kan forholde oss til og planlegge hverdagen ut fra.

Han beskriver fergen som stor og flott, og med fantastisk komfort.

– Men hva hjelper det når Fjord1 ikke våger å bruke den når det blåser?

– Flere slike ventiler (de to hvite strekene i baugen) på hver side av båten kan i høy sjø fungere som enveis fylleventiler som ikke sender vannet ut fra dekk igjen, mener Olav Husa. Han har levert en bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet. Foto: Vidar Nordøy

– Feilmonterte ventiler

Et spesielt forhold han tar opp i bekymringsmeldingen til Sjøfartsdirektoratet, er «svalkeportene» (ventiler for å lede vekk farlig vann på dekk).

– Portene fremstår som enveisventiler som tar inn sjø, men ikke slipper vannet ut igjen ved høy sjø og krenging. Dersom ventilene er feilmonterte, utgjør det en potensiell fare for stabiliteten om bord. Jeg tenker da særlig på vinterhalvåret, sier Husa.

Han mener Fedje hadde trengt en lukket fergeløsning.

– Fra 1970 og frem til rundt 2000 hadde vi MF «Fedje» i fart her ute. Det var vel kun en orkannatt en 1. nyttårsdag at den ikke gikk, sier Husa.

Avviser sjøinntrenging

Regionleder Geir Vangen i Fjord1 avviser at ventiler på dekk utgjør noen fare for inntrenging av sjø.

– Noe sjøsprøyt må man regne med på en slik værutsatt strekning. Sjøfartsdirektoratet har godkjent fergen for fartsområde 3. Det vil si at den skal kunne bevege seg på fergesamband i ytre strøk av kysten vår, sier Vangen.

Utfordringer til og fra kai

Vangen sier at bølger og vind ikke utgjør noe problem for «Fedjebjørn».

– Problemet på strekningen er trange farvann på begge sider av sambandet. Vi ser at det kan være vanskelig å komme seg til og fra kai når det blåser mye.

– Hva er øvre bølgehøyde og grense for vind fergene kan tåle?

– Det vil hele tiden være opp til kapteinen på fergen å avgjøre når avganger må innstilles. Jeg har ikke detaljer om dette, sier Vangen.

Vangen sier at Fjord1 er lei seg for at folk ikke kommer til og fra ved innstilte avganger.

– Ingen hadde tenkt at det kunne oppstå en vinterstorm midt på sommeren, slik det skjedde mandag.

Inspeksjon av fergen

I Sjøfartsdirektoratet bekrefter kommunikasjonsrådgiver Hedda Grip Vikse at man har mottatt en bekymringsmelding på Fjord1 og strekningen Fedje-Sævrøy.

– Bekymringsmeldingen blir videresendt til vår fagansvarlige for denne fartøytypen, som vil ta saken videre med regionkontoret vårt i Bergen. Dette vil utløse en inspeksjon av fergen, sier Vikse.