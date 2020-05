To minutter etter at han hadde skrevet under et forelegg på 3800 kroner, ble han tatt i 125 km/t

Da beslagla UP førerkortet til bilføreren i 30-årene.

– Mannen la seg flat relativt kjapt. Han har virkelig fått det til i dag, sier operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt til BT.

Onsdag gjennomførte Utrykningspolitiet to fartskontroller etter hverandre på samme strekning på E39 i Sveio.

Stanset to ganger

Det var da bilføreren ble stoppet av UP to ganger på rappen.

Mannen var på vei fra nord mot sør, da han kjørte inn i den første fartskontrollen som Utrykningspolitiet hadde i 60-sonen.

– Da kjørte han i 74 km/t, og det fikk han et forelegg på 3.800 kroner for. Etter å ha signert, gikk det cirka to minutter før han kjørte i 125 km/t i 80-sonen, sier operasjonslederen i politiet.

Mistet lappen

Da UP stanset han gang nummer to, var det ikke lenger aktuelt med et forenklet forelegg. I stedet ble sertifikatet til mannen beslaglagt.

– Hvor lang tid vil det ta før han får førerkortet igjen, og hva vil dette koste ham?

– Det vet jeg ikke, det vil en jurist vurdere. Politiet har opprettet sak, sier Ask.

– Hva tenker du om at samme mann blir tatt to ganger etter hverandre på så kort tid, og kjører enda fortere gang nummer to?

– Jeg tenker at han har tatt litt dårlige vurderinger. Det burde jo være preventivt at han først ble tatt og fikk et forelegg på 3.800 kroner. Det vi får håpe på, er at han får seg en aha-opplevelse. Det er jo tragikomisk, sier operasjonslederen.

Da de to UP-patruljene avsluttet kontrollene klokken 12.25 onsdag, hadde totalt 36 bilførere fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.