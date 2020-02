Bergenssjøfolk angrepet av pirater

I 1772 ble to bergenske handelsskip angrepet av sjørøvere utenfor Spania. Hendelsen ga seinere byen to nye gatenavn.

Pirater fra Barbarkysten angriper vestlig handelsskip. Utsnitt av et kartblad av Fredrick de Witt cirka 1690. Foto: UB Bergen

De urolige tidene på 1600-tallet skapte grobunn for sjørøveri i mange former.

I tillegg til kaprerne som dukket opp når Danmark-Norge var i krig, var nordafrikanske pirater fra Barbareskstatene (Algerie, Tunis, Marokko og Tripolis, i dag Libya) spesielt fryktet.

Sistnevnte opererte særlig i Middelhavet og langs kysten av Portugal og Spania, og det betød slaveri eller store løsepenger å komme i disse piratenes hender.

Defensjonsskip på Nidelven. Ifølge historikeren Henry Berg, kan dette være pinassen Salvatore Mundi. Utsnitt av Jacob Mortenssøn Maschius’ Trondheimsbilde fra 1674. Foto: UB Bergen

Defensjonsskip

For å unngå sjørøveri, var det vanlig å seile under militær eskorte eller å utruste handelsskipene med kanoner og håndvåpen til selvforsvar.

Eierne av slike bevæpnede handelsskip, kalt defensjonsskip, fikk økonomiske lettelser i bytte mot at skipene kunne brukes i tilfelle krig.

Defensjonsskipsordningen eksisterte gjennom det meste av 1600-tallet. Og, med Christian 5.s forordning om defensjonsskip fra 1670, fikk den en storhetstid.

Et utstedt skattefritak på saltimport, en svært viktig handelsvare for norske fiskerier, inspirerte også bergenske handelsmenn og redere til å investere i defensjonsskip.

Bergenske handelsskip

I mai 1672 la de bergenske defensjonsskipene Gyldenløwes Waaben, og St. Franciscus ut fra Bergen med kurs for Lisboa for å hente salt.

Bergensskipene var bygget etter modell av ordinære orlogsskip. Gyldenløwes Waaben, ført av kaptein Peter Mitzell, var størst. Skipet var bygget på Sydnes, eller på Damsgårdssiden, i 1670, og hadde en besetning på 26 mann. Det var dessuten bestykket med 18 kanoner.

Det noe mindre St. Franciscus, styrt av kaptein Frans Ross, var sannsynligvis bygget i Nordhordland eller Hardanger vinteren 1670–71. Dette skipet hadde 24 mann og 14 kanoner. Skipene seilte alene sørover.

De bergenske defensjonsskipenes seilas til Cabo Espichel etter et stikk av F. de Witt cirka 1690. Foto: UB Bergen

Piratangrep

Den 23. mai ble skipene angrepet av et sjørøverskip med 36 kanoner utenfor Cabo Espichel (mellom Lisboa og Setübal). Kanonangrepet ga bergenserne få skader. Kapteinene Mitzell og Ross hadde nemlig raskt bevæpnet mannskapene.

Bergensskipene besvarte derfor hurtig ilden, og deres kanonskudd var ifølge kildene svært treffsikre: « ... thi der skeede neppe et Skud uden det traf til Maalet og giorde en fortreffelig Virkning».

Etter skuddvekslingen angrep sjørøverskipet St. Franciscus, men dette seilte unna. Sjørøverskipet prøvde seg deretter på Gyldenløwes Waaben, som forsvarte seg med en ny treffsikker salve.

Men selv om sjørøverskipet ble skadet, klarte mellom 70–80 sjørøvere å entre bergensskipet. Noen av disse kom om bord i hulrommene mellom de to skipsdekkene og ble skutt av bergenserne, mens andre kom seg opp på skipets skanse.

De bergenske skipene St. Franciscus og Gyldenløwes Waaben i kamp med sjørøvere. Etter et kobberstikk av Jacob Mortenssøn Maschius fra 1673. Foto: UB Bergen

Skuddvekslinger

Til tross for en vellykket entring, klarte ikke røverne å erobre Gyldenløwes Waaben. Kaptein Mitzell fikk nemlig kjapt avfyrt to kanoner ladet med jernskrot og jernbiter. Disse drepte mange av sjørøverne, og de som overlevde flyktet tilbake til piratskipet.

Gyldenløwes Waaben fikk deretter skutt en ny bredside mot fienden. Samtidig lå også St. Franciscus og skjøt på sjørøverne, som ble påført betydelige skader.

Sjørøverne klarte likevel å entre St. Franciscus. At skipet likevel ikke ble kapret, skjedde på grunn av en viktig hendelse: Under angrepet tok det nemlig fyr i St. Franciscus, noe som førte til at svart røyk veltet ut.

Piratene trodde nå at bergenserne selv hadde tent på skipet for å renne det i senk, og rømte. Ilden ble imidlertid hurtig slukket, og bergensskipene fortsatte skytingen mot sjørøverskipet. Etter åtte timer ga kaprerne opp kampen, og rømte.

Utdrag av et kartblad av Nicolaus Visscher cirka 1690. Bildet illustrerer europeernes oppfatning av forholdet til Barbareskstatene. Til venstre tilbyr de kristne løsepenger, nøklene symboliserer sannsynligvis frikjøpet av gisler. På høyre side sitter den lokale barbaresk-herskeren og tramper det kristne korset under sin fot. Foto: UB Bergen

Etter slaget

Begge bergensskipene var skadet etter trefningene. I tillegg var en mann drept og fem sårede – inkludert kaptein Mitzell, som mistet en finger.

Da bergenserne kom til Lisboa, spredte ryktene om kampen med sjørøverne seg hurtig. Dette gjorde kapteinene populære i byens selskapsliv, og kamphendelsene ble også nevnt i de katolske messene.

Noen uker etter bergensernes ankomst til Lisboa, fortalte en fransk fregattkaptein at det var sjørøverskipet Løven, ledet av den algeriske viseadmiralen, nordmennene hadde vært i kamp med. Og Løven var blitt ille tilredt. Totalt hadde skipet mistet over 20 mann, og over 40 var sårede.

Bergensskipene vendte tilbake til hjembyen med saltlaster i august 1672. Stattholder Gyldenløve ga da begge kapteinene hver sin sølvbeslåtte kårde i belønning for deres tapre innsats til sjøs.

Skipene ble i tillegg reparert for kongens regning, og St Franciscus fikk til og med utvidede tollfriheter. Til minne om kampen mot sjørøverne ble seinere Mitzellsmauet og Ross-smuget på Nøstet oppkalt etter de to kapteinene.