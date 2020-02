Politiet undersøker dødsfall i bolig i Fana

En mann ble mandag ettermiddag funnet død i en bolig i Fana.

RYKKET UT: Tre politipatruljer er på stedet etter at en mann ble funnet død mandag ettermiddag. Foto: Paul S. Amundsen

– Politiet er på stedet sammen med AMK. Vi ble varslet klokken 15.20 mandag via AMK, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til BT.

Det var BA som først omtalte dødsfallet.

– Er dette et mistenkelig dødsfall?

– Det må vi undersøke, om dette er et naturlig dødsfall eller ikke.

Frank Listøl, som er politiets innsatsleder på stedet, sier til BT at det ikke er noe som tyder på at dette er et drap.

– Det er en mann i slutten av 20-årene som er død, og det er alderen hans som gjør at vi ikke betrakter dette som et naturlig dødsfall, men mistenkelig. Pårørende er varslet, sier Listøl.

– Mistenker dere at noen har etterlatt ham i en hjelpeløs tilstand?

– Nei. Vi skal avhøre flere personer utover kvelden, og foreløpig har vi ikke det fulle bildet, sier politiets innsatsleder.

Mandag ettermiddag er det tre politipatruljer på stedet.

– Vi skal ta to menn inn til avhør. De har status som vitner. Politiet oppretter en undersøkelsessak. Avdøde vil bli obdusert, sier Listøl.