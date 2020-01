Helsehuset valgte gammel leverandør

Konkurrenten på Bønes klaget, men vant ikke frem.

VARSLET: Legevaktsjefen og de andre lederne på Helsehuset varslet i fjor om farlig og utdatert journalsystem. Foto: Ørjan Deisz

For ett år siden var det krise på kommunens minisykehus (ØHD) i Solheismviken. I mars måtte avdelingen stenge på grunn av legemangel. Legene rømte fra tøffe arbeidsforhold og et plundrete journalsystem.

Samtidig varslet legevaktsjefen og de andre lederne på Helsehuset om at journalsystemet de alle brukte var farlig og utdatert. Fylkeslegen åpnet tilsynssak og ga varslerne medhold.

Fortsatt drives ØHD med redusert kapasitet. Bare 20 av 34 senger er i bruk.

Åpnet anbud

Byrådsavdelingen besluttet da å kjøpe nytt journalsystem. Etter innledende runder sto det igjen to tilbydere: CompuGroup Medical Norway AS (CGM), det samme selskapet som hadde levert forrige system, og Infodoc AS, et selskap som holder til på Bønes. Infodocs journalsystem brukes av nesten alle fastleger i Bergen. De går vakter på Legevakten.

I midten av januar forkynte innkjøpsavdelingen at CGM vant anbudet.

Da klaget Infodoc på avgjørelsen.

– Ba om skyløsning

Marte Oppedal Berge som er markeds- og kommunikasjonssjef hos Infodoc mener kommunen har sammenliknet epler og pærer.

– Vi ble fortalt at de ønsket en skyløsning og vi ga tilbud på det. Kommunen kjøper i stedet et program som skal installeres lokalt. Vi mener en lokal løsning vanskeligere lar seg oppskalere ved krisesituasjoner slik en skyløsning kan, noe som var et kriterium for kommunen.

– Dessuten sier ikke sammenlikningen noe om hva det koster kommunen å drifte den lokale løsningen og lære opp alle byens fastleger, legger hun til.

Taper på pris

Tirsdag kom svaret fra kommunens innkjøpsavdeling. Klagen nådde ikke frem.

Innkjøpsavdelingen har gått gjennom de to tilbudene en gang til. Infodoc scorer bedre på tre av fire kriterier, men taper altså på det siste, nemlig pris. Prisforskjellen er så stor at dette slår ut forskjellen på brukervennlighet, oppfyllelse av behov, drift og support.

CGMs journalsystem koster 3,1 millioner, mens Infodocs pristilbud var på 6 millioner.

– Grundig prosess

Trine Jellestad er prosjektleder for det nye journalsystemet. Hun skriver i en e-post:

– Vi har gjennomført en grundig prosess der vi har hatt separate evalueringer for sengepost og legevakt. Begge prosessene endte med at CGM journal ble vurdert til å være det beste systemet.

Totalt sett har vi vurdert leverandørene på cirka 200 ulike punkter, og evalueringen er gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av mer enn 30 personer fra ulike avdelinger og yrkesgrupper.

For enkelte yrkesgrupper ville et annet system være bedre, men totalt sett viser evalueringen at det valgte systemet vil være best både for sengeposten og legevakten.

29. januar 2020 05:43

