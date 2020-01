Nå starter rivingen

Vei stenges når fylkesbygget skal rives.

RIVES: Søndag morgen så det slik ut. Men snart pakkes fylkesbygget inn i presenning i forbindelse med rivingen. Foto: Cathrine Krane Hansen

Siden 1970 har fylkesbygget stått på tomten mellom Vestre Strømkaien, Agnes Mowinkels gate og Lars Hilles gate. Fra mandag blir Vestre Strømkaien stengt for all trafikk, for da starter rivingen for alvor.

LAB entreprenør vant i fjor pris- og designkonkurransen for nytt fylkeshus med bidraget «Penrosetrappen».

VINNEREN: Vinnerbidraget til nytt fylkeshus kommer fra LAB entreprenør, og heter «Penrosetrappen». Det har store glassflater og ytterskall av aluminium og tre. Foto: Forbes Massie Studio, NSW, HUS. CUBUS (illustrasjon)

Selskapet er også totalentreprenør for rivingen.

Prosjektdirektør Lasse Smilden forteller til BA at de allerede har startet med innvendig sanering. Mandag begynner de med å strippe bygget ned til betongen, plate for plate skal fasaden plukkes ned.

TIL AUGUST: Vestre Strømkaien blir stengt for all trafikk frem til august. Foto: Cathrine Krane Hansen

Biler og fotgjengere

Søndag er advarslene om veistengning på plass i området.

Trafikk til Media City Bergen, Bergen maritime videregående skole og Statens vegvesen må nå gå via Nygårsdgaten og inn bak Statens vegvesen.

Fotgjengere i tunnelen fra Bystasjonen og mot Vestre Strømkaien blir dirigert via fotgjengerovergangen ved Bystasjonen.

TIL FOTS: Vestre Strømkaien blir også stengt for fotgjengere. Foto: Cathrine Krane Hansen

– Det stemmer at denne veien skal stenges ganske lenge. Det er en kommunal vei og det er Bergen kommune som har ansvar for skilting og varsel om veistengning, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal i Vegtrafikksentralen.

– Inn fra sør

Han tror ikke stengningen av Vestre Strømkaien vil medføre stort trafikkaos.

– Det jo ikke en veldig trafikkert vei. Men det vil sikkert være noen som kjører feil eller blir litt overrasket i starten. Fra nå av bør en kjøre inn fra sør og ned bak Statens vegvesen.

Entrepenøren vil også ha vakter som forteller sjåfører hvor kan kjøre.

Etter planen skal rivingen være ferdig i august. Det nye fylkesbygget skal stå klart i 2022.

