Lærere ved en rekke skoler kan bli tatt i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret.

Det er primært ungdomsskoler og videregående skoler som kan bli rammet av streik. Dette vil skje dersom det ikke blir enighet om lønnsoppgjøret innen fristen 24. mai.

– Vi skal jobbe hardt for å finne en løsning i meglingen, men blir det nødvendig, er Unios medlemmer klare til kamp. Det er svært beklagelig at elever over hele landet blir rammet, men det er dessverre konsekvensen hvis KS fortsetter å nedprioritere lærerne, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio Kommune i en pressemelding.

Tilbudt mindre

Lønnsforhandlingene brøt sammen fordi lærerne ble tilbudt en lavere lønnsvekst enn andre arbeidstakere, ifølge fagforeningen.

– At KS tilbyr lærerne med 5-årig utdanning eller mer et lønnsoppgjør under det andre får, er ikke til å forstå i en tid med store rekrutteringsutfordringer i skolen, sier Handal.

Flest ungdomsskoler

I Bergen er det særlig ungdomsskolene som kan bli rammet. Ved Rothaugen er det for eksempel 46 lærere som kan bli tatt ut i streik, og på Gimle er det 35. (Se tabell.)

Nasjonalt er det 7000 medlemmer fordelt på 21 steder som kan bli tatt ut i streik. Blant disse er også rundt 1000 statsansatte. Det betyr at også Universitetet i Bergen og Høyskolen på Vestlandet kan bli rammet.