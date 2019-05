Steinskredet fredag morgen gjorde så store skader at veien til Stordalen i Masfjorden blir stengt til ut i neste uke.

Geolog Njål Farestveit undersøkte fredag rasområdet som ligger på fylkesvei 381 ved Fossesvingane i Matre.

– Steinspranget har gått fra cirka 75 meter over veien og det ligger en del masser i fjellsiden. Det har løsnet helt mot toppen. Veibanen er knust i fem meters bredde, sier Farestveit.

30 kubikk

Geologen i Statens vegvesen anslår raset til å være rundt 30 kubikk. Det tilsvarer 90 tonn.

Simen Fosse

– Det er et middels steinsprang. Fjellsiden må renskes for det er fare for at steinmassene kan skli utfor, sier Farestveit.

Han tror opprydningsarbeidet kan begynne i løpet av helgen, og forteller at en sti gir god tilkomst til rasområdet.

Det skal gjøres en ny vurdering på mandag.

Simen Fosse bor på en gård som ligger på Fossen like over der raset gikk.

– Dette er det største raset jeg har sett. Det går ofte ras her, dette er en utsatt strekning, sier han.

Det var faren som fortalte ham om steinskredet.

– Han kjørte på jobb klokken 07.45 i morges. Ved 08.30-tiden var det noen andre som kjørte forbi. Raset gikk trolig fem eller ti minutter seinere, sier Fosse.

Lang omvei

Inntil veien er ryddet og åpen igjen, må de belage seg på å kjøre en lang omvei.

– Det vil nok ta en times tid ekstra, sier 21-åringen.

Veien er stengt mellom utsiktsposten og Fossesvingane. Statens vegvesen opplyser at det er omkjøring via E39 til Oppedal, videre på fylkesvei 92 på Høyanger sørside og opp Stordalen ved Bjordal.

Simen Fosse

Ryddearbeidet begynner lørdag, men på grunn av dårlige værmeldinger vil det bli vurdert fortløpende om det er trygt for mannskapene å arbeide i området i helgen.

– Sikkerheten til mannskapet er førsteprioritet. De er nødt til å være årvåkne hele tiden, sier Marianne Kråkenes Jørgensen.

Hun er prosjektleder for driftskontrakt i Nordhordland.

– Raset har gjort store skader på veikroppen. En mur er også dyttet ut. Veien blir stengt til ut i neste uke, sier Jørgensen.