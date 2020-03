Slik ser det ut i Legevaktens nye korona-telt

Legevaktens nye test-telt minner om en scene fra en katastrofefilm.

Gule og røde plaststrimler markerer skillet mellom ren og skitten sone. Ute i smittesonen er de beskyttet med hansker, munnbind og visir. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi driver ikke drive-in-testing, selv om det ser slik ut, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen.

Fredag rigget Legevakten til et helt nytt testsenter for korona. På parkeringsdekket utenfor andre etasje i Helsehuset er det satt opp et telt, der helsepersonell klargjør og pakker prøvene. Teltet har Bergen Røde Kors Hjelpekorps skaffet.

Parkeringsdekket er ryddet for ordinær parkering.

Opp bakken til parkeringsdekket siger en og en bil. I bilene sitter mennesker som har time til korona-testing. Så ruller de ned bilvinduet og lar en helsearbeider i fullt smittevernutstyr stikke inn vattpinnen i svelget eller nesen.

Strammer inn

Legevakten tar ikke imot uanmeldte til testing. Tvert imot. Fra fredag av ble det innført nye og mer restriktive regler. Nå testes bare helsepersonell som kan være utsatt for smitte, og personer i risikogruppen som mistenker sykdom.

Dagrun Waag Linchausen er glad for de nye testreglene som er fastsatt av Folkehelseinstituttet.

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen og avdelingsleder Marta Mjeldheim er spent på hvordan det nye test-teltet vil fungere. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi tror disse retningslinjene er mer målrettet. Frem til nå har vi testet nærkontakter til de smittede hvis de har fått symptomer. Nå sier reglene at nærkontaktene skal være i karantene uansett.

– Men er det ikke bra om de med mistanke om sykdom kan få det bekreftet, slik at de igjen kan varsle sine nærkontakter?

– De må bare regne med at de er blitt smittet og sørge for å isolere seg hjemme. De vil ikke bli prioritert til testing. Vi følger retningslinjene til helsemyndighetene og må sørge for å holde av kapasitet til kritisk personell.

Gjennom venterommet

Legevakten har frem til nå testet rundt 60 personer daglig. To ganger om dagen blir prøvene fraktet til laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus, som tester for virus.

Tidligere har testingen pågått inne på Legevakten. Pasientene er blitt hentet utenfor og geleidet gjennom venterommet. BT har fått flere henvendelser fra andre ventende som har opplevd situasjonen kaotisk og utrygg.

Helsepersonell på Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland får tatt prøver på sykehuset. Legevakten tar seg av ansatte på sykehjem, fastleger og andre i primærhelsetjenesten.

Leonel Girieka stikker bomullspinnen inn i munnen på en test-pasient. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Blir test-kapasiteten større med den nye drive-in-testingen?

– Vi tror det, men vet ikke ennå, siden dette er helt nytt.

I teltet er det skilt mellom skitten og ren sone. Ute i smittesonen jobber medisinstudenter, som til vanlig tar sykepleiervakter på Legevakten.

– I dette utstyret kjenner vi oss trygge, bedyrer Iselin Kulind.

Telefonen sprengt

Pågangen til Legevakttelefonen 116117 er fortsatt enorm. Torsdag var ventetiden oppe i fire timer.

– Vi har vanligvis 300–400 henvendelser daglig. Nå får vi 1000 til 1100 telefoner, sier Marta Mjeldheim, avdelingsleder for sykepleierne.

Kapasiteten er allerede doblet fra tre til seks operatører. Torsdag fikk Legevakten i Bergen klarsignal fra Nødnett til ytterligere to linjer. Heretter vil åtte erfarne sykepleiere sitte på legevaktsentralen og sortere henvendelser.

Her på legevaktsentralen kommer det tre ganger så mange telefoner som vanlig. Til høyre sitter Hellbjørg Strømme. Med ryggen til Kari Nakkøy. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

De som fyller kriteriene for mulig koronarsykdom blir satt videre til en overlege som vurderer om de skal settes opp til time for testing.

Legevaktsjefen minner om at legevakttelefonen er for de syke. Alle andre spørsmål rundt korona blir besvart på kommunens informasjonstelefon 55565556.

Men også den var sprengt torsdag. Der var ventetiden oppe i en time.

– Informasjonsbehovet fortoner seg umettelig. Hver gang det blir en endring, opplever vi telefonstorm, sier Linchausen.