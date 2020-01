Meteorologen: – Høsten kom tidlig i år

Mer nedbør på vei.

MER REGN: Værsituasjonen søndag, ifølge prognosen. Foto: Meteorologisk institutt

Ifølge vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt blir det ikke store endringer i værsituasjonen den kommende uken.

– Det fortsetter med skyet og forholdsvis mildt vær, sier han.

Søndag og mandag kan Vestland få perioder med oppholdsvær, men natt til tirsdag passerer en ny front med nok en runde nedbør.

– Det er mye av den samme værsituasjonen vi har hatt de siste dagene. Temperaturene er milde med tanke på at vi er i januar. Høsten kom tidlig i år kan man kanskje si, sier Granerød.

Men ifølge meteorologen kan regnværet bidra til at vi seinere i måneden kan få fine skiforhold i fjellet.

– Nedbøren kommer som snø i fjellet. Prognosene for neste uke gir ikke indikasjoner på fine skiforhold, men nedbørsmengdene kan legge et godt grunnlag for skiføret hvis været snur seinere, sier Granerød.

– Værsituasjonen likner litt på det året det var store mengder snø i Myrkdalen, legger han til.

