– En stor tragedie som rammer hele vårt bysamfunn

Vakthavende byråd i Bergen kommune er preget etter mor og to barn har mistet livet etter brannen i Ytrebygda.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PREGET: Byråd Beate Husa beskriver dødsbrannen som en stor tragedie. Foto: Bård Bøe

Lørdag morgen brant det i et hus i Skranevegen på Søreide. Søndag ble det bekreftet at en jente (9) var død.

Tirsdag morgen kom meldingen om at hennes mor (41) og søster (14) også er omkommet. Tilstanden for det tredje barnet som var bevisstløs er kritisk og uavklart.

Brannen har altså krevd tre liv. Familien som ble rammet kom fra Syria.

– Vår dypeste medfølelse

Bergen kommune har vært involvert på flere måter. Tirsdag sendte kommunen ut en pressemelding der de uttrykker sympati med alle dem som er rammet.

– Dette er en stor tragedie som rammer hele vårt bysamfunn. Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse med en familie og et nettverk som er hardt rammet. Det er viktig at vi alle tar godt vare på hverandre i møtet med denne tragiske hendelsen, sier vakthavende byråd Beate Husa i en pressemelding.

SORG: Blomster, bamser og lys er lagt ned utenfor boligen til familien tirsdag morgen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Mandag var det minnestund for den ni år gamle jenten på Aurdalslia skole.

«Flere andre skoler som nå er berørte har i dag felles samlinger for elever og lærere for å minnes de omkomne», skriver kommunen på sin nettside.

Støtte og solidaritet

Ali Said er imam i Bergen Moské. Han forteller at han ikke kjenner familien personlig, men at flere rundt dem har vært i kontakt med ham.

– Mange støtter og viser solidaritet med familien, sier Said.

Han var selv til stede på Haukeland sykehus søndag kveld da svært mange mennesker hadde møtt opp.

– Jeg har ikke opplevd tilsvarende før. Sykehusimam Muhammed Azeem bisto også. Det var fint at han var til stede.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 09:54 Oppdatert: 7. januar 2020 10:07

Les også

Mest lest akkurat nå