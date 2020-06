Bergen blir strippefri: – I dag skal eg sprette ei alkoholfri flaske med bobler

Mange av Bergens feministar har kjempa for å stengje strippeklubben After Dark i ti år. No er målet nådd.

Oddny Miljeteig jublar over nyhenda om at Bergen no blir ein strippefri by. Foto: Rune Sævig

I dag fekk Oddny Miljeteig (SV) nyhenda om Bergens einaste strippeklubb, After Dark, er konkurs og skal stengje dørene:

– Det er jo heilt fantastisk! Gurimalla! Det er mange konkursar det er verd å felle tårer for, men dette er ikkje ein av dei. Det har vore ein seig kamp, seier ho og slepper fri ein gledesfylt latter.

– I dag skal eg sprette ei alkoholfri flaske med bobler som er så knallgod. Eg kjem sikkert til å drikke opp alt. Suverent god. Eg set den i kjøleskapet med ein gong, seier Miljeteig medan ein over telefonlina kan høyre at ho romsterer på kjøkenet.

Her protesterer Oddny Miljeteig utanfor strippeklubben i 2010. Foto: Bergens Tidende

– Eg var rasande

Gleda over at strippeklubben stenger, er ikkje overraskande. Miljeteig har stått på barrikadane og protestert sidan den opna i 2010.

– Eg var rasande. Her hadde vi klart å halde Bergen strippefri sidan 90-talet då Tropicana stengde, og så kom denne klubben snikande inn bakdøra. Då dei fekk skjenkjeløyve, var ein ikkje klar over at det var stripping dei skulle drive med, fortel Miljeteig.

Ho meiner stripping er problematisk fordi det gjer kvinner om til ting, og er sal av kvinnekroppen.

– Det er forkasteleg, seier ho.

Sjølv om det er koronapandemien som til slutt sette kroken på døra for klubben, er konkursen likevel ein siger for henne.

– At Bergen no er ein strippefri by, er eit stort pluss i margen for kvinner sin fridom og kvinnefrigjering. Vi har ikkje greidd å stengje han, men vi skulle heilt sikkert klart det med eit litt annleis skjenkjereglement.

Ane Aadland er tidlegare leiar i kvinnegruppa Ottar. Dei har i ei årrekke protestert mot strippeklubben. Foto: Privat

– Mange stolte feministar i dag

Ane Aadland var leiar i kvinnegruppa Ottar då strippeklubben opna. Dei var mellom dei mest høgrøysta protestantane

– Vi protesterte utanfor kvar laurdag i ein periode. Det var sikkert 20–30 protestar der. Vi møtte massiv motstand, fortel ho.

Ho seier ho er ekstremt glad for at strippeklubben no forsvinn.

– Dette er naturen som tek kontroll og ei positiv bieffekt av korona. Det må eg seie. Det følast som vi har vunne ei kampsak, sjølv om sigeren kanskje er litt rar. Det er mange stolte feministar i Bergen i dag, seier Aadland.

Skjenkjebyråd Beate Husa (KrF) ønskjer ikkje nattklubbar med stripping velkomen i Bergen. Foto: Ørjan Deisz

– Gler oss ikkje over at bedrifter går konkurs

Skjenkjebyråd Beate Husa og partiet hennar, KrF, har i ei årrekke kjempa for å ta frå strippeklubben skjenkjeløyvet.

– Det er ikkje slik at vi gler oss over at bedrifter i Bergen går konkurs. På same tid har vi vore tydelege på at vi ikkje ønskjer konsept med stripping eller topplausservering, seier Husa.

Akkurat no er ei endring i skjenkjereglane til kommunen til behandling. Den skal gjere det endå vanskelegare for stader med stripping eller topplausservering å få skjenkjeløyve.

– Blei denne endringa foreslått fordi ein ville stengje ned After Dark?

– Det er jo den einaste klubben det gjeld, så det er opplagt at det var intensjonen. Det å få ein strippefri by er ein ønska politikk, men vi sjølvsagt ikkje å stoppe ein aktør frå å drive ein ordinær nattklubb, seier Husa.

Geir Carlsen skildrar både Miljeteig og Aadland som to av dei som sto mest på barrikadane for å stengje klubben hans, After Dark. Foto: Ørjan Deisz

Strippesjefen svarar

Strippesjef Geir Carlsen var førebudd på at mange ville feire stenginga av klubben hans.

– Det gjer dei heilt sikkert. Det er nok enkelte som vil sprette champagnen i veka som kjem.

Han meiner på ingen måte at dei førte nokon bak lyset då dei fekk skjenkjeløyvet i 2010.

– Vi skreiv ikkje ordrett «striptease», men at det ville kome dansarar frå inn- og utland. Om nokon hadde spurt kva konseptet var, hadde vi sagt det, fortel Carlsen.

Han skildrar både Miljeteig og Aadland som to av dei sterkaste motstandarane klubben har hatt.

– Dei brukte sin energi på mykje rart, men også på å melde oss til forskjellige etatar. Arbeidstilsynet, likestillingsombodet, skattemyndigheitene og politiet blant anna. Ingen av sakene vann fram, og alle påstandane blei tilbakevist, seier Carlsen.