Manuela Coen-Raad (40) skal ha blitt pressa av motorvegen av ein sint bilist. I baksetet sat sonen på to år.

Torsdag i førre veke fekk politiet den særs uvanlege meldinga om at to personar var i slåstkamp på motorvegen på E39 ved Ikea i Åsane.

Ein førar av ein SUV skal ha pressa bilen til danske Manuela Coen-Raad ut i vegkanten i 80-sona på Europavegen, sa politiet til BT etter hendinga.

Dette førte til at begge bilane stoppa opp.

– Eg sat i bilen, livredd med låste dører. Han gjekk ut av bilen og kom mot min bil. Først sparka han i spegelen, så sette han seg inn i bilen sin og rygga hardt bak i min. Så stakk føraren av, seier Coen-Raad.

Jon Tufto

På ferie

40-åringen var akkurat komen til Bergen frå Danmark, og var på veg til Åsane då hendinga på motorvegen skjedde.

Coen-Raad skulle feriere i Norge og besøkje ei venninne som bur på Garnes. Med seg i bilen hadde ho sønene sine, Oliver (14) og Storm (2).

Ifølgje Coen-Raad låg ho i køyrefeltet lengst til høgre, bak mannen som køyrde ein SUV. Ho blinka seg ut, køyrde forbi SUV-en og la seg framfor han, seier ho

– Då tuta han i veg, og veiva med armane. Han byrja å køyre sikksakk i vegen, før han til slutt la seg framfor oss og stoppa heilt opp.

– Det var livsfarleg. Eg var livredd. Alt eg tenkte på var barna, seier Coen-Raad.

Privat

Innrømmer forholdet

Stig Slaatten ved Bergen nord politidistrikt fortel at føraren av SUV-en, ein mann i 40-åra, har innrømt at han sparka i spegelen til Coen-Raad sin bil, og at han deretter rygga bak i bilen.

– Han har også erkjent at han har stukke frå staden.

Men kva som skjedde før bilane stoppa opp og blei ståande i vegkanten, har dei to bilistane sprikande forklaringar på.

BT har snakka med føraren av SUV-en. Mannen ønskjer ikkje namnet sitt på trykk, men seier det var Coen-Raad som først pressa han ut av vegen på motorvegen.

– Etter at vi hadde stoppa i vegkanten, prøvde ho å stikke av, difor spente eg i spegelen hennar.

Bilføraren seier at Coen-Raad hadde ein mann i bilen som skal ha gått ut av bilen og øydelagt hans SUV.

Dette er reint oppspinn, ifølgje Coen-Raad.

Rune Sævig

Ferien øydelagt

Coen-Raad seier ferien i Norge er den verste ho har hatt nokon gong.

– Ferien har blitt totalt øydelagt. Eg har vore i telefonen stort sett heile veka og snakka med politi, forsikringsselskap og slike ting.

Bilen er frakta til Danmark og er ikkje køyrbar etter hendinga, fortel ho.

Trass ein øydelagd bil og ei skremmande oppleveing, er Coen-Raad letta.

– Det viktigaste er at det ingen blei skadde.

Mannen i 40-åra sitt førarkort blei beslaglagt like etter hendinga, kva som skjer vidare gjenstår å sjå.

Saka er ferdig etterforska og sendt over til politijurist for påtalemessig avgjere.