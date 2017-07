Matilde Kvinge (9)

- Det var tipptippoldefar som kjøpte huset vårt. Mormor, mamma og jeg bor her nå. En dag skal det bli mitt, sier mormor. Da har jeg lyst til å bygge terrasse på taket, og så vil jeg ordne på loftet. Det er koselig å bo i et gammelt hus. En gang i tiden var det 12 personer som bodde her. Da tror jeg det var trangt.