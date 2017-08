– Det ble en strabasiøs tur.

Like etter klokken 18 torsdag ble det satt i gang leteaksjon i fjellene i Ullensvang, etter melding om at en dårlig kledd mann, 31 år gammel, hadde gått seg vill på tur med hunden.

Mannen er fra Øystese. Været var dårlig i området.

– Strabasiøs tur

I 01-tiden natt til fredag meldte politiet at letemannskapene var en time fra mannen, men redningsoppdraget skulle vise seg å bli mer krevende enn ventet.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt sier fredag morgen at fire mannskaper fra Røde Kors skadet seg på veien opp.

– Det er snakk om vonde knær, fall og overtråkk. Fire personer fortsatte, så vidt jeg har skjønt var det to fra Røde Kors og to lokalkjente, sier Dahl-Michelsen til BT.

– Det var vått og sleipt og mørkt og ulendt. Det ble en strabasiøs tur. De imponerer nok en gang, disse frivillige. De fire skal selv oppsøke lege, hvis de mener det er behov for det.

Var på «feil» topp

Mannen ble til slutt lokalisert til å befinne seg ved Klokkarane, en topp på over 1400 meter vest for Sørfjorden. Der ble han funnet cirka klokken 03.30. To timer senere var han nede i lavlandet igjen.

«Stor takk til frivillige mannskaper som yter fantastisk hjelp», lyder rosen fra politiet på Twitter.

– Mannen trodde selv han var på Gråsteinsnuten noen kilometer unna. Men da han så i en vardebok der han var, skjønte han at han var på Klokkarane, sier operasjonslederen i Vest politidistrikt.

Dermed ble den strabasiøse turen enda mer krevende for de reddende englene, som fikk seg en ekstratur på noen kilometer for å komme frem til mannen.

Dement mann funnet

Røde Kors var torsdag også inne i en annen leteaksjon i Hardanger, i forbindelse med en dement mann som var savnet fra en omsorgsbolig.

Som BT skrev i natt ble mannen funnet i god behold. Det skjedde rundt midnatt.