– Vedkommende som forårsaket dette har fått prate litt med politiet, sier pressevakt i Avinor.

Søndag formiddag var det store køer på Flesland etter det Avinor kaller et sikkerhetsbrudd i tilknytning til utenlandsavdelingen.

Martin Lorentzon fra Bergen skulle på forretningsreise til Praha i dag rundt klokken 11. Han hadde kommet seg helt inn på flyet, og det var nesten klart for avgang. Så kom det en melding over høyttaleranlegget på flyet.

– De informerte om at det hadde kommet en person inn på området som ikke skulle være der, sier Lorentzon.

Alle måtte av flyet, forteller Lorentzon. Passasjerene skal ifølge ham ha reagert rolig og begynt å pakke sammen tingene sine.

– Jeg tenkte at jeg hadde flaks fordi jeg ikke skal videre med et nytt fly, sier han.

– Måtte tømme området

Pressevakt i Avinor, Lasse A. Vangstein, forklarer:

– Det var en person som gikk ut av sikkerhetsklarert område, ventet på utsiden og så gikk tilbake igjen, mot strømmen.

– Han gikk tilbake igjen gjennom en énveissluse.

Vangstein sier de prøvde å følge personen via overvåking, men at de mistet kontroll på ham.

– Dermed måtte vi, slik reglene er, tømme det sikkerhetsklarerte området. Alle må gjennom sikkerhetskontrollen på nytt. Dette regnes som et brudd på sikkerheten på Flesland. Personen som gikk inn igjen regnes ikke som «ren», forklarer Vangstein.

– Han har fått prate litt med politiet

Like over klokken 12 sier Vangstein at de har fått alle inn igjen og reetablert «ren sone» i det sikkerhetsklarerte området.

– Vedkommende som forårsaket dette, så vidt jeg vet en mann, har fått prate litt med politiet. Fem avganger blir forsinket som følge av dette.

Det ene flyet hadde begynt boarding, og så måtte alle ut igjen. Slikt tar litt tid.

Over 500 må sjekkes på nytt

I 12-tiden var det fortsatt litt kø, men ifølge Avinors pressevakt er den ikke kritisk stor.

– Forsinkelsene vil bli på opp mot én time på enkelte avganger, mens det for andre kan bli snakk om en halvtime. Dette er en uforutsett hendelse, så vi er ikke bemannet for dobbel sikkerhetssjekk, sier Vangstein.

– Hvor mange passasjerer er det snakk om? – Jeg har ikke noe eksakt tall. Men det er nok noen hundre. Hvis de aktuelle flyene er fulle, snakker vi om godt over 500 personer. I tillegg må alt mannskap også sjekkes på nytt. Dette vil dessverre ta litt tid.

Det skal ha vært disse avgangene som ble rammet, ifølge Vangstein: To fly til Helsinki, ett til Madrid, ett til Praha og ett til Amsterdam.

– God stemning i køen

Lorentzon forteller at det gikk smidig å komme seg inn og ut av det sikkerhetsklarerte området. En time etter at han måtte forlate flyet er han tilbake igjen.

– Det var god stemning i køen. En time eller to forsinkelse kan jeg leve med, sier han.