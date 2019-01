Næringssjefen i Bergen Næringsråd mener mye fortsatt må avklares før planene om et nytt og moderne jernbanenett over Haukeli kan applauderes.

Tirsdag kveld inviterte Litteraturhuset i Bergen til debatten «Moderne tog – nøkkelen til utslippskutt?». Arrangementet var en del av Klimafestivalen som pågår denne uken.

Under innledningen la Thor Westergaard Bjørlo i Norsk Bane frem visjonen om en høyfartsbane som skal knytte sammen Oslo, Bergen, Haugesund og Stavanger i et samlet jernbanenettverk for både langdistanse, regional- og godstrafikk.

I planene er det lagt opp til en reisetid på to og en halv time mellom Oslo og Bergen/Stavanger. Banen skal også bli en del av et InterCity-nettverk på Vestlandet. Ifølge utredningen fra Deutsche Bahn blir prislappen på drøye 156 milliarder kroner.

– Vil gi store utslipp

Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, sier det er positivt at debatten om lyntog kommer opp igjen.

I et klimaperspektiv ser han imidlertid flere sider av saken.

– Vi trenger mer tog, men jeg mener det er noen humper i veien som må avklares. For miljøregnskapet vil et slikt prosjekt gi store utslipp ved bygging av tunneler. Bergenserne er også enormt glad i Bergensbanen, så det å bringe inn et annet konsept er utfordrende, sier Kvamme.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Må snu NTP på hodet

I Vestlandsbanen skal etter planen 60 prosent av jernbanen gå gjennom tunnel, noe som også vil føre med seg ikke-ubetydelige inngrep i naturen.

Nils Johnsen fra Naturvernforbundet mener planene er fremtidsrettet, men sier at forbundet er delte i sitt syn både med tanke på CO₂-utslipp, naturinngrep og den økonomiske realismen i prosjektet.

– Om det skal bli realisert, må en snu NTP på hodet og flytte tog og kollektivtrafikk fremst. I dag satses det voldsomt på motorvei og utbygging av flyplasser, sier Johnsen.

Paul André Sommerfeldt

Knapt diskutert

Dette ble langt på vei bekreftet av MDG-politiker Natalia Golis, som innrømmet at lyntog på ingen måte har stått høyt på dagsorden blant fylkespolitikerne de siste årene.

– I Fylkestinget har det vært mest snakk om de store veiprosjektene, fergefri E39 og hvordan komme fortest mulig mellom øst og vest – på vei, sa Golis.

Forkjemperne for prosjektet mener CO₂-utslippene vil bli kraftig redusert dersom mye av dagens fly- bil og trailertrafikk kan flyttes over på bane.

Bjørlo i Norsk Bane viste ellers til Spania, der hurtigtogsutbyggingen har vært en stor suksess.

El-fly kan bli nøkkelen

Kvamme i Næringsrådet understrekte at transportnæringen allerede i dag gjør mye for å kutte utslippene.

– 70 prosent av all gods fra Oslo til Bergen kommer med tog, sier Kvamme.

Næringssjefen minnet også om at Avinor sin satsing på elektriske fly kan bli en enorm «game-changer» i tiden fremover.

Målet er at den norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040.

– Vi må huske at for fly er all infrastrukturen gratis, mens det for jernbane er rådyrt, sier Kvamme.