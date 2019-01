Jonhild og Inge Tor Bjørø våknet midt på natten og skjønte ikke hva som bråkte så fælt. Det viste seg å være naboen som prøvde å varsle om at huset sto i full fyr.

Tirsdag morgen er ekstra tung for Jonhild og Inge Tor Bjørø. De spiser ikke frokost hjemme, men hos naboene.

Natt til tirsdag så de hjemmet sitt i Midtskogveien brenne ned. De har bodd i det samme huset siden det ble bygget for 46 år siden.

De vet ennå ikke hvor de skal bo i dagene som kommer.

– Det er helt forferdelig, sier Jonhild.

Kraftig vind

Brannvesenet ble varslet om brannen klokken 01.49. Da de kom frem sto flammene allerede gjennom taket.

Det var kraftig vind og et voldsomt gnistregn, som gjorde det vanskelig å få kontroll på brannen. Ifølge brannvesenet målte vinden 16 sekundmeter mens flammene herjet som verst.

– Brannvesenet hadde en tøff jobb, forteller varabrannsjef i Os, Arne Monsen.

Det var lenge fare for at brannen skulle spre seg, og derfor ble også de nærmeste naboene evakuert. Totalt jobbet 22 personer fra brannvesenet med å redde boligen, men til slutt ble det klart at alle de fire leilighetene er totalskadet.

En del av huset brant helt ned.

Svilukt og gnistrelyder

Ekteparet forteller at de hadde lagt seg da de plutselig hørte at noen banket hardt på døren.

– Det var nesten så vi lurte på om det kunne være innbrudd, sier han.

Men bankingen var Morten Alvsakers forsøk på å vekke alle i huset. Han bodde i første etasje, og var den første i flermannsboligen som oppdaget brannen.

– Det luktet svidd og jeg hørte gnistrelyder. Plutselig lyste det kraftig opp utenfor, forteller han.

Rune Sævig

– Kunne gått mye verre

Etter å ha kastet seg over telefonen og ringt brannvesenet, løp Alvsaker opp i etasjene over og begynte å banke på dører. Han rakk ikke å kle på seg mer enn en bukse og en jakke før han satte i gang med redningsarbeidet.

I de intense minuttene som fulgte gjorde han det han kunne for å få alle ut.

– Jeg banket for harde livet for å vekke dem. Heldigvis var de lette å vekke, hvis ikke kunne alt gått mye, mye verre, sier han.

Til slutt hadde han klart å få seg selv og fire andre ut. Den siste personen som er registrert på adressen var bortreist.

Marita Aarekol

Overnattet hos naboene

Beboerne flyktet ut tynnkledde, en av dem i bare morgenkåpe. Men alle fikk heldigvis raskt hjelp fra nærmeste nabohus, hvor de fikk komme inn og varme seg.

Dette huset ble ikke evakuert, fordi vinden blåste en annen retning.

Det var i dette huset ekteparet Bjørø overnattet. De har kjent naboene siden de flyttet inn, og skryter av det gode naboskapet.

– Vi er heldige som har så gode naboer, sier hun.

Bare glør igjen

Da BT var på stedet tirsdag formiddag, var det fremdeles mye røyk rundt huset. En stor del av huset har kollapset, og derfor lå det et tykt lag med glør igjen.

Utrykningsleder i Os brannvesen, Gittle Smaadal, forteller at den tykke haugen med glør gjorde det vanskelig for brannvesenet å komme til med vann. Derfor måtte de vurdere å bruke gravemaskin for å fullføre etterslukningsarbeidet.

– Vi kommer til å holde på her en stund fremover, konstaterer han.