... men påskesolen kan titte frem neste uke, ifølge meteorologen.

– Palmehelgen ser ut til å bli grå og våt, lyder konklusjonen fra Meteorologisk institutt.

Vakthavende meteorolog Marit Berger kan ikke love noen knallstart på påskeværet i Bergensområdet.

– Det ser ut til at det blir en ganske mild start på påsken. Temperaturene vil ligge rundt fem plussgrader i lavlandet, og det ser ut til at det blir en god del regn. Men for en vestlending vil det nok ikke oppleves som mye regn, retter hun seg selv, og utdyper:

– Det vil regne jevnt og trutt gjennom hele helgen, men mesteparten av nedbøren vil komme tidlig på søndag, sier Berger, som kan trøste oss med at det ikke ser noe særlig bedre ut for Østlandets del.

Værprognosene for påskeuka viser at det blir lavere temperatur enn normalt i hele #Norge neste uke 🐥Det blir også litt tørrere enn normalt i vest og i nord 😍 pic.twitter.com/s7uArVmRFu — Meteorologene (@Meteorologene) March 20, 2018

Lover godt skiføre

Skal man tilbringe palmehelgen på fjellet, ser det derimot litt bedre ut.

Snøgrensen vil ligge på mellom 400 til 600 meter i palmehelgen. I indre strøk på Voss og i Myrkdalen vil ikke været bli så aller verst, ifølge meteorologen.

– Det blir naturlig nok lavere temperaturer når man kommer opp i fjellet, og på Finse vil det fremdeles være kaldt, sier Berger.

For Kvamskogens del vil temperaturen ligge på et par varmegrader, og nedbøren kan dermed komme som snø.

– Om nedbøren vil komme som sludd eller snø, er noe usikkert, men det gode skiføret vil likevel holde seg gjennom påsken, lover meteorologen.

Muligheter for sol

Vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i Storm Geo tør å si litt mer om hvordan resten av påsken vil se ut. Hun har bedre nyheter for bergenserne, også de som har tenkt å tilbringe påsken i byen.

– Prognosene har vært veldig sprikende, men begynner å bli mer entydige. Det ser ut til at været blir kaldere fra tirsdag av og inn mot påskehelgen, sier Bergheim.

I Bergens-området vil temperaturen neste uke ligge på et par plussgrader på dagtid, og et par minusgrader om natten, opplyser hun.

Dermed ser det ut til at Bergen vil få en litt kaldere og tørrere påske enn normalt.

– Og solen, får vi se noe til den i påsken?

– Det ser bedre og bedre ut utover neste uke. Det vil sannsynligvis trekke inn en høytrykksrygg sammen med en østlig eller nordlig vindretning, noe som er gunstig for påskeværet i Bergen, sier Storm-meteorologen.

– Bør man gå for rød eller blå skismurning dersom man har tenkt seg på ski?

– Det kommer nok litt an på hvor du befinner deg, men dersom man har tenkt seg til Totland eller Kvamskogen, er det nok rød Swix som gjelder i palmehelgen. Men på de røde dagene frem mot påskehelgen kan man nok finne frem den blå smurningen, konstaterer Bergheim.

Betydelig skredfare i fjellet

Samtidig meldes det om betydelig snøskredfare i områdene rundt Voss og Hardanger de neste dagene frem mot palmehelgen. Varsom.no beskriver forholdene som krevende.

I tillegg til mye nysnø og vind, finnes det områder med vedvarende svake snølag under den ferske fokksnøen som gir et ustabilt snødekke.

– De som har tenkt seg på ski i disse områdene bør følge med på Varsom.no. Her vil også skredvarslingen oppdateres fortløpende gjennom påsken, sier Berger.