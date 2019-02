Forsvaret får kritikk og er ilagt en foretaksstraff på ti millioner kroner etter at sersjant Hågen Skattum fra Voss døde i en eksplosjonsulykke i 2017.

– Som foreldre vil vi tydeliggjøre at vi har mistet vår førstefødte, tre søsken har mistet storebroren. Det har vært og er et massivt tap, og vi er fortsatt i en sorgprosess, sier Kjersti Gulbrandsen Skattum, mor til Hågen Skattum.

– Nå er ansvaret plassert. Vi vil synliggjøre tapet for at dette ikke skal skje igjen, sier ektemannen Håvard Skattum, far til sersjanten.

Forsvarets mediesenter

De presiserer at de ikke klandrer enkeltpersoner for at sønnen deres døde.

– Hågen var inne i sitt tredje år i Forsvaret. Han var stolt over å være der. Vi vil ikke at Forsvaret skal glemme ham, sier moren.

Politimesteren i Troms har ilagt Forsvaret foretaksstraffen på ti millioner kroner.

– En tydelig og merkbar reaksjon, mener foreldrene.

Skattum var sersjant i Ingeniørbataljonen på Skjold i Indre Troms.

Han var 21 år da han døde fredag 27. oktober 2017 under bruk av eksplosivt mineryddersystem.

Ulykkesdagen skulle man demonstrere utstyret og oppdaget at en rakett-tenner manglet på mineryddersystemet.

Likevel ble det bestemt at mineryddersystemet skulle sprenges på en alternativ måte.

Fakta: Eksplosivt mineryddersystem Systemet brukes av ingeniørsoldater når de skal passere gjennom minelagt terreng. Mineryddersystemet har en rakett som skytes ut over området som skal ryddes for miner. Til raketten er det festet en slange med eksplosive ladninger som legger seg over minefeltet. Når ladningene antennes, eksploderer de og uskadeliggjør minene. Dermed kan soldater passere.

Forsvaret

Elleve kilo sprengstoff

Da Skattum sammen med to medsoldater trakk ut eksplosivene, var mineryddersystemet armert, ifølge Forsvarets undersøkelseskommisjon.

Ladningstenneren ble aktivert, og elleve kilo sprengstoff gikk i luften. Skattum sto like ved og døde momentant.

Øivind Baardsen/ Hæren / NTB scanpix

To andre soldater fikk hørselsskader.

– Vi mistet vår sønn, Forsvaret en god sersjant og samfunnet en flott ungdom. Jeg er glad for at ikke flere døde, for det kunne ha skjedd, sier Håvard Skattum.

Mangelfullt utstyr

Forsvaret brøt arbeidsmiljøloven, ifølge politiet. De begrunner foretaksboten slik:

mineryddersystemet manglet tenner til raketten

selv om utstyret ikke var komplett, ble det brukt som følge av innarbeidet praksis

det var uklare retningslinjer, manglende opplæring, oppfølging og kontroll

– Hadde Forsvaret gjort ting annerledes, ville sønnen vår vært i live, sier faren.

– Hvis utstyret hadde vært komplett da det ble levert ut, ville ikke dette ha skjedd. Det er vanskelig å forsone seg med, sier moren.

– Erfarent personell manglet

Politiet mener også at Forsvaret brøt den militære straffelov ved at:

ansvarlig befal var trøtte etter en krevende uke

demonstrasjonen av utstyret var forsinket

det var mørkt og nedsatt sikt

det var tidspress og uklar arbeidsdeling

erfarent personell manglet

Egentlig skulle demonstrasjonen ha vært utført ved 12-tiden denne fredagen, men den ble utsatt fem timer fordi en «alarmøvelse» ble iverksatt.

Privat

Peker på mange punkt

Forsvarets undersøkelseskommisjon peker på en rekke årsaker og omstendigheter som førte til ulykken. Flere av dem er de samme som politiet begrunner foretaksstraffen med, mens andre er mer overordnede:

mindre erfarne offiserer og befal uten veiledere satt til oppgaver de ikke kan godt nok

sterk vilje og kultur for å løse oppdrag øker faren for ulykker

programmet ble endret som følge av alarmøvelsen uten at en ny reell risikovurdering ble gjort

det ville ha vært vanskelig å nå utdanningsmålene hvis demonstrasjonen hadde blitt utsatt

øvingsleder hadde begrenset kunnskap om mineryddersystemet

bortfall av troppssjef ble vurdert som akseptabel risikofaktor

sersjanten som ledet øvelsen hadde mange andre roller og manglet kunnskap på dette nivået

kompaniets ledelse var opptatt på Rena

– For meg er det én setning som har stor betydning. Politiet konkluderer med at demonstrasjonen av mineryddersystemet skulle ha vært innstilt av mer erfarent personell, sier Håvard Skattum.

Privat

– Tankevekkende

Foreldrene presiserer at de har fått god oppfølging fra Forsvaret og følt seg ivaretatt i ettertid.

Kommisjonen peker på elleve sikkerhetsråd. Det må blant annet etableres rutiner som sikrer at alt materiell er komplett og forseglet ved utlevering. Hvis det ikke er det, må dette rapporteres.

Kommisjonen mener Forsvaret også bør analysere om høy turnover i Ingeniørbataljonen kan ha skapt risiko og om omstillinger og reformer kan føre til økt risiko.

– Det er tankevekkende når Forsvaret utdanner folk på krigsskole og plasserer dem i kamuflasjeuniform på kontor. Risikoen er ikke inne på et kontor, men ute i felt, mener Håvard Skattum.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Forsegling manglet

Einar Drægebø har vært foreldrenes bistandsadvokat. Han sier at undersøkelseskommisjonen slår fast at mineryddersystemet var et våpensystem, men Ingerniørbataljonen oppfattet det som sprengstoff.

– Mineryddersystemet skulle ha vært forseglet før det ble levert ut, slik at det var komplett. Når det ikke var komplett, skulle det ha blitt behandlet som et våpensystem og ikke som sprengstoff som Ingeniørbataljonen mente at de kunne håndtere.

Foreldrene håper Forsvaret vedtar foretaksstraffen, slik at de kan legge ulykken bak seg.

– Vi har mistet Hågen, men det er tid for å legge ulykken bak seg og se fremover og leve livene våre på beste måte, sier moren.

Tor Høvik

Slik svarer Forsvaret

Forsvaret opplyser til BT at hendelsen berører dem sterkt.

– Sersjant Hågen Skattum og hans medsoldater, som var direkte involvert i ulykken, er stadig med oss i arbeidet vi gjør for å forbedre oss etter denne tragiske ulykken, uttaler Odin Johannesen, sjef for Hæren, i en epost til BT.

Han mener rapporten er grundig og han har lest den flere ganger for å få med alle detaljer.

– Hendelsen inntraff som et resultat av mange forhold, en serie av uheldige hendelser. Jeg mener vi har lært av ulykken, både som soldater og som organisasjon, uttaler Johannesen.

Heiko Junge, NTB scanpix

– Jeg har ansvaret

Han opplyser at Forsvaret har eller er i ferd med å endre måten de trener og opererer på for å unngå at dette kan skje igjen. Han vil ikke trekke frem syndebukker.

– Jeg har ansvaret for alt som skjer i Hæren. Det også mitt ansvar å sørge for at vi i Hæren tar lærdom av denne tragiske hendelsen.

– Hva tenker Forsvaret om foretaksstraffen?

– Vi er kjent med at Staten ved Forsvarsdepartementet er ilagt en foretaksstraff på ti millioner kroner. Dette ligger foreløpig til saksbehandling hos Forsvarsdepartementet.

Kontakt med familien

Hærsjefen opplyser at de stanset all bruk av utstyret, inntil de fikk klarhet i hendelsesforløpet og teknisk tilstand på mineryddingssystemene generelt, og dette systemet spesielt.

– Våre svar på tilrådningene har vi beskrevet i detalj, og de vil legges ut på Forsvaret.no.

Han forteller at flere fra Forsvaret har møtt foreldrene til sersjant Skattum og at kontakten har vært god.

– I tillegg har Forsvaret en pårørendekontakt som har vært mye i kontakt med familien, særlig tidlig i prosessen. Det er i stor grad familien som har initiativet.

– Vi stiller oss tilgjengelig og støtter avhengig av behov. Familien har blant annet vært invitert og deltatt på markeringer vi har hatt i tiden som har gått siden ulykken i oktober 2017.