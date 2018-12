– Prognosene for helgen er ennå ganske usikre, men det ser ut til at skiføre lar vente på seg, sier Lillian Bergheim, meteorolog ved Stormgeo.

Mandag skrev BT at meteorologene ventet hvit førjulsstemning på Kvamskogen hele uken. Tirsdag er prognosene annerledes.

– Det har skjedd endringer siden i går, det er blitt mildere i dagens prognoser, sier meteorolog Bergheim.

Lavtrykket som er i vente klarer ikke å bestemme seg for hvor det skal ta veien.

– Det er dermed vanskelig å si noe om nedbørsfordelingen, altså hvor nedbøren vil komme, hvor mye og hvor lite. Det er da også vanskelig å si noe om hvor mild luft dette lavtrykket drar med seg innover Sør-Norge. Jo mer mild luft jo mer nedbør i form av regn, sier Bergheim.

Mildere fredag og lørdag

Tirsdag formiddag var det 1,8 minusgrader på Kvamskogen.

– Gradene vil holde seg så vidt under null på dagtid og synke til minus fem eller seks om natten frem til torsdag, sier Bergheim.

På fredag og lørdag vil det bli mildere med et par plussgrader på dagtid og rundt null grader om natten.

– Det samme gjelder for de fleste stedene på Vestlandet. Siden det nå er meldt midlene vær, vil nok nedbøren komme som sludd, våt snø eller regn, sier Bergheim.

Hun tror derfor at den snøen som vil komme utover uken og inn mot helgen, ikke vil være nok til skiføre.

– Myrkdalen er nok det stedet som ligger i grenseland for at snøen kan legge seg nok til at det vil være mulig å stå på ski. Det er generelt litt mer snø i Myrkdalen enn de andre stedene, men også her vil det være usikkert om det kommer nok snø, sier Bergheim.

– Vi trenger snø

Tirsdag formiddag ligger det et tynt lag med snø også i Myrkdalen.

– Vi er forberedt og klare for å åpne slik at folk kan komme å stå på ski, men vi trenger litt mer snø, sier John Ivar Norheim, daglig leder ved Myrkdalen Fjellheiser.

Tidligere har skianlegget åpnet i slutten av november.

– Nå klør vi litt i fingrene, vi føler det begynner å bli sent nå. Alle er også mentalt forberedt på å åpne skianlegget, sier Norheim.

De har kjørt snøkanoner og lagt en del snø nederst i løypen.

– Dette er et godt supplement, men det holder ikke. Vi trenger naturlig snø, så vi håper virkelig det kommer mer og at det blir liggende, sier Norheim.

Tørt og fint neste uke

Prognosene for neste uke ser derimot ut til å gi tørt og kaldt vær med sol og minusgrader.

– Det blir minusgrader over hele Sør-Norge. Men det kommer nok ikke nok snø denne uken til at det vil kunne være skiføre i neste uke, sier Bergheim.

BTs webkamera på Finse

På Finse viser webkameraer at det har kommet mye snø.

– Jeg har ingen observasjoner på hvor mye snø det er på Finse, men det ser ut til at det nå er 7,5 grader. Det kan hende det vil komme mer snø i løpet av morgendagen, men det ser ut til at det vil være opphold på torsdag. Fredag og lørdag er det vanskelig å si noe om hvor mye nedbør som vil komme, men det blir kaldt nok der til at den nedbøren som kommer, vil komme i form av snø, sier Bergheim.

Også på Geilo ligger det flere centimeter med snø tirsdag formiddag.

– Det er observert 16 centimeter med snø på Geilo. Der vil det være minusgrader gjennom hele helgen. Det kommer nok nedbør på fredag og lørdag i form av snø. Om det er nok til at det legger seg vet jeg ikke, men hvis det skjer, vil det holde seg gjennom neste uke, sier Bergheim.