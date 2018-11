Bergen kommune vurderer å femdoble bompengesatsene for å forhindre at det såkalte giftlokket legger seg over byen.

Det opplyser byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), til Bergensavisen torsdag kveld.

– Vi går nå inn i en helg som er ganske skummel, sier hun.

Venter stort høytrykk

På sine egne nettsider skriver kommunen om fare for perioder med moderat luftforurensing fra lørdag. Mandag og tirsdag kan det bli perioder med høy luftforurensing. Det gir grunnlag for at kommunen vurderer strakstiltak.

Om bompengesatsene øker, vil kommunen tilby gratis buss og bybane i tråd med bystyrets vedtak om en tiltakspakke mot luftforurensing.

I tillegg vurderer kommunen å innføre datokjøring. Det innebærer at på datoer med partall, er det bare personbiler med nummerskilt som ender på partall som får lov til å kjøre innenfor ytre bompengering fra klokken 06 til 22. Tilsvarende er det for biler med oddetallsnummer på oddetallsdatoer.

Årsaken er at det ventes et stort høytrykk som skal legge seg over hele Norge. Da blir det rolige vindforhold, noe som er «ideelt» for giftlokket når det samtidig knapt er meldt nedbør eller vind.

– Synker helt ned

– Da synker den kalde luften helt ned til overflaten. Når det ikke er noe vind, så blir ikke den luften erstattet av annen luft. Da vil det etter hvert bygge seg opp forurensing fordi vi fortsetter å kjøre bil og styre på, samtidig som det blir en del vedfyring, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til BA.

Fredag morgen sier meteorolog Tone Christin Thaule at været de neste dagene kan føre til oppsamling av mye forurenset luft.

– Det er avhengig av hvor lenge inversjonen varer, altså at luften i høyden er varmere enn luften på bakken. Dersom inversjonen varer utever dagen, og flere dager i strekk, kan vi nok nå høye nivåer av forurensing. Men det er vanskelig å vite på forhånd hvor sterk inversjonen blir, sier hun.