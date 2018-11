– Dette har vi påpekt siden i februar, sier Robert Lillejord, som mistet samboeren i jordskredet på Votlo.

En ny rapport fastslår at det ikke er mulig å peke på en bestemt årsak til dødsskredet. Det er trolig flere årsaker til ulykken, både naturlige og menneskeskapte. Det var Bygdanytt som først omtalte rapporten.

7. desember er det ett år siden Lillejord mistet samboeren Kristine Anette Andersen i jordskredet på Votlo. Paret hadde fem barn boende i huset, tre av dem fosterbarn. Bygden måtte evakueres skreddagen og ble fratatt mye av tryggheten etter den voldsomme ulykken.

Robert Lillejord føler at saken ikke er over ennå.

– Vi har fortsatt over 100 spørsmål til kommunen som ikke er besvart, og sikkerhetsspørsmål, sier Lillejord.

Eirik Brekke

Den nye rapporten er utarbeidet av Sweco på oppdrag fra NVE. Konklusjonene er basert på Swecos observasjoner i terrenget etter skredet og tiden etter, informasjon fra lokalbefolkningen og kommunen.

Bjørn Erik Larsen

Ledninger og rør i skråningen

Sweco-rapporten konkluderer med at skredet ble utløst under en intens nedbørshendelse som førte til at høy grunnvannstand og vannmetning av jordmassene.

Rapporten viser også til at det gikk det en rekke ledninger, kabler og rør i terrenget i og rundt området der skredet løsnet, noe også BT har omtalt i flere artikler. Både Robert Lillejord og flere naboer har ment at disse kunne ha medvirket til skredet som fikk tragisk utfall.

Eirik Brekke

– Vanskelig å konkludere

«Basert på tilgjengelig informasjon om skredet på Votlo og forholdene i skråningen, er det ikke mulig å konkludere med at en enkelt av de ulike naturlige og menneskeskapte faktorene isolert sett var årsak til skredet», skriver Sweco i rapporten.

Ifølge konsulentselskapet kan det ikke utelukkes at skredet også kunne blitt utløst i den nedbørsrike perioden, selv uten inngrepene i terrenget over.

«Ikke overrasket»

Robert Lillejord er ikke overrasket over den siste rapporten.

– Den inneholder ting som har blitt påpekt av både pårørende og bygdefolk. Det er ting som ikke har blitt undersøkt på en tilfredsstillende måte, sier den etterlatte samboeren og familiefaren.

I april i år fortalte BT hele historien om skredet på Votlo og livet etterpå for de rammede. Da påpekte Robert Lillejord flere forhold han ville ha nærmere undersøkt. Det samme gjorde flere av naboene tettest på skredområdet.

Grøft i søkelyset

BTs omfattende reportasje viste at det i 2005 ble det gjort tiltak og gravd en grøft i kommunal regi med nye vann- og avløpsledninger. Grøften gikk rett inn mot eiendommen og skredgropen – like over Robert Lillejords hus.

Lillejord mente i vår at ingen kunne ha sjekket grøften før. Han lurte på hvor mye vann som kunne ha gått i grunnen, langs rørene, og inn i skredområdet.

– Kan det ha vært med på utløse skredet, spurte han.

Sweco fremhever alt fra nedbørsmengden, terrengprofilen og lagdelingen av massene som sentrale naturskapte faktorer.

«Trolig er det summen av alle disse faktorene som har redusert stabiliteten i løsmassene slik at de gikk til brudd, og at skredet oppsto», konkluderer Sweco. Samtidig fremhever altså rapporten at det er mulig terrenginngrep kan ha hatt betydning for utløsningen av skredet.

Eirik Brekke

Tilskudd til sikring

Osterøy kommune bestemte seg til slutt for å søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tilskudd til jordskredsikring av skråningen. NVE har bestemt å ta 80 prosent av regningen, mens kommunen tar resten.

Området skal dreneres og bruk av vegetasjon skal også øke stabiliteten i grunnen. Kostnaden er anslått til 1,4 millioner kroner.