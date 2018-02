Kvinnen sov da det begynte å brenne på kjøkkenet på Strandkaien.

Siste: Ved 16.30-tiden onsdag fikk brannvesenet melding om at brannen hadde blusset opp igjen. - Vi ble oppringt fra mannskapet på en av hurtigbåtene ved Strandkaien. Det kom røyk ut fra et vindu i femte etasje, der det hadde vært brann tidligere på dagen. – Vi har sendt inn røykdykkere i femte og sjette etasje, opplyser vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Bergen.

En drøy time senere var situasjonen ennå ikke helt avklart. Det kommer fortsatt røyk fra etasjeskillet mellom femte og sjette etasje i Strandkaien 18, opplyser brannvesenet. De øverste etasjene i bygget er evakuert. I sjette etasje er det blitt observert flammer.

Oppdatering kl. 18.16: Brannen er nå slukket. Arnestedet for oppblussingen er funnet etter at brannfolk rev et gulv i sjette etasje, etasjen over den opprinnelige brannen. Mannskaper vil holde vakt utover kvelden og natten for sikkerhets skyld, ifølge Bergen brannvesen. Beboerne i det meste av bygget får trolig flytte inn igjen i løpet av kort tid, men det skal være røyk- og vannskader i et par leiligheter.

Klokken 11.44 onsdag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant på et kjøkken i en leilighet på Strandkaien.

En kvinne i 50-årene var i leiligheten da det begynte å brenne. Hun skal ha sovnet fra matlagingen, ifølge politiets innsatsleder Synnøve Malkenes på stedet.

Brannvesenet rapporterte om kraftig røykutvikling fra leiligheten.

– Kvinnen lå og sov mens det var begynte å brenne. Hun ble reddet ut av leiligheten av en nabo. Det kunne blitt kritisk for henne, så han har gjort en veldig god jobb, sier Frank Åstveit i brannvesenet.

Storutrykning

Kvinnen har trolig fått en del røyk i seg og blir sendt til legevakt for sjekk.

Like etter klokken 12 kom meldingen om at brannen er slukket, og at brannvesenet holdt på med utlufting av leilighetene i 5. etasje.

– Leiligheten der brannen brøt ut, er ubeboelig. De andre leilighetene i samme etasje er avsperret for beboerne mens leilighetene blir luftet ut, forteller operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

2211-tipser

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland forteller at alt tilgjengelig mannskap rykket ut da alarmen gikk. I tillegg til hovedstasjonen, var brannmannskaper fra Sandviken hovedstasjon og Åsane også med på utrykningen.

– Dette ligger akkurat utenfor det som vi anser som det verste brannfarlige området. Men det er et stort bygg med mange etasjer, sier Drotningsvik.

ANNE JO LEXANDER

To til legevakt

En baby ble også sendt til legevakt for sjekk etter brannen.

– Det bor en familie med baby i etasjen over der det brant. Det kom mye røyk inn i leiligheten deres, så barnet blir sendt til legevakten, opplyser innsatsleder Malkenes.

En eldre beboer i bygningen forteller at hun så mye røyk utenfor vinduet.

– Så kom en nabo og banket på døren og sa at jeg måtte komme meg ut, sier kvinnen.

Hun er fortsatt skjelven etter opplevelsen.

Bygningen ble delvis evakuert og Strandkaien ble stengt fra Lidohjørnet og til C. Sundts gate etter brannen.

Klokken 12.53 opplyser politiet at stengingen skaper en del kø i området, men like etter klokken 13 ble veien åpnet igjen for fri ferdsel.