En mann i 40-årene er arrestert etter mistanke om fyllekjøring på E39.

En varebil ble fysisk stanset av politiet ved Glaskartunnelen i Åsane torsdag kveld.

Politiet fikk melding om en varebil som kjørte vinglete på E39 klokken 17.48.

Varebilen skal blant annet ha krasjet flere ganger i autovernet, og kjørt i en annen bil bakfra.

– Enset ikke politiet

Markus Kjelby kom kjørende fra Hordvik sørover i retning Åsane da han observerte den lyse varebilen i sladrespeilet.

– Den vinglet til høyre og venstre og hadde en politibil med blålyset på bak seg igjen, forteller han.

Da de ankom Ikea kjørte varebilen inn i midtrabatten og ut igjen på motorveien, forteller Kjelby.

– Da bestemte jeg meg for å forsøke å hindre sjåførene i å kjøre forbi. Han la seg tett opp bak meg.

Imens filmet samboeren med mobilen:

Markus Kjelby forteller at sjåføren speedet opp.

– Vi kjørte i 110, minst. Politiet lå etter, men det var som sjåføren ikke enset dem, sier han.

Så måtte Kjelby bremse for en annen bil som lå foran. Og da kjørte varebilen forbi.

– Det siste jeg så var at bilen raste opp gressplenen ved Åsane terminal.

Ble stoppet fysisk

Da politiet først fikk melding om bilen, var den på vei nordover på E39 i Åsane. En politipatrulje fikk kontakt med den ved Eikåstunnelen, da hadde den snudd og kjørte sørover igjen.

Politiet signaliserte til kjøretøyet at det skulle stanse, men dette ble ikke etterkommet av føreren.

Det ble derfor besluttet at patruljen skulle stanse bilen fysisk i lav hastighet. Først like nord for Glasskartunnelen klarte politiet å få stanset varebilen. Jakten pågikk altså i om lag seks kilometer på en av byens mest trafikkerte veier.

– Det ble kjørt på en slik måte at det var uforsvarlig. Det var kontakt mellom tjenestebilen og mistenktes bil. Skadene på bilene er beskrevet som små eller ubetydelige, opplyser operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Settes i arresten

Det er en mann i 40-årene som kjørte bilen. Mannen er kjent av politiet fra tidligere, og mistenktes for kjøring i påvirket tilstand.

– Han blir innsatt i arrest etter det er blitt tatt blodprøver, sier operasjonslederen.

Han har ikke opplysninger om hvor raskt varebilen kjørte.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet.