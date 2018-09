TV 2 skriver onsdag under på en ny avtale med staten om at kanalen får fortsette å være kommersiell allmennkringkaster.

TV 2-sjef Olav Sandnes sier at dette er en gledens dag.

– For alle som bryr seg om mediemangfold og journalistikk i Bergen er dette en stor dag. Og jeg vil tro det er en stor dag for Bergen generelt. Det er ingen tvil om at Bergen betyr mye for TV 2, og jeg vil tro at TV 2 betyr litt for Bergen også. Derfor er jeg glad for at vi har fått en slik avtale på plass, sier Sandnes.

TV 2 vil holde en pressekonferanse i morgen.

– Jeg vil ikke gå inn på så mye mer i kveld. Vi vil gå mer inn på selve avtalen og svare på konkrete spørsmål rundt dette i morgen. I dag vil vi først og fremst fortelle hvor glade vi er for dette, sier Sandnes.

Behandlingen av TV 2s søknad har blitt utsatt og forsinket, men onsdag formiddag undertegner Sandnes og kulturminister Trine Skei Grande (V) avtalen i Media City i Bergen. Avtalen innebærer at TV 2 vil være kommersiell allmennkringkaster de neste fem årene.

Var eneste søker

TV 2 var eneste søker på utlysningen som kommersiell allmennkringkaster da fristen gikk ut i september i fjor.

I utlysningen ble det klart at staten vil kompensere TV-kanalen som får oppdraget med inntil 135 millioner kroner per år i fem år. Totalt kan TV 2 altså få 675 millioner kroner i løpet av avtaleperioden.

Utlysningsteksten inneholdt et eksplisitt krav om at hovedredaksjonen og sentral nyhetsredaksjon skal være lokalisert minst ti mil utenfor Oslo.

Spretter champagnen i Bergen

Utlysningen inneholdt også krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og TV-drama.

Norskspråklige programmer må utgjøre minst 50 prosent av sendetiden, ifølge utlysningen i fjor.

Detaljene i den nye avtalen som inngås onsdag er foreløpig ikke kjent.

– Viktig for demokratiet

– Det var jo en fantastisk flott nyhet å få, sier byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup.

Han mener dette er bra både for Bergen og de ansatte i TV 2.

– Innholdet blir jo ikke kjent før i morgen, men vi får jo tro at dette vil bli i tråd med utlysningen regjeringen hadde. Dette er bra for TV 2 og de ansatte som får forutsigbarhet, sier Schjelderup.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Han synes dette er viktig for Bergen som Medieby og Norge som demokrati.

– I demokratiet vårt trenger vi sterke miljøer utenfor hovedstaden, som kan ha et annet blikk på nyheter og begivenheter, sier Schjelderup.

– Vi har jobbet tverrpolitisk fra Bergen mot regjering og storting for å oppnå en forståelse for hvor viktig det er at en kommersiell allmennkringkaster har hovedsetet utenfor Oslo. Vi har håpet på en beslutning som denne både på vegne av Bergen og TV 2, sier byrådslederen.

Mulig brudd på EØS-avtalen

TV 2-konkurrent Discovery reagerer på avtalen og stiller spørsmål ved prosessen.

– Vi er ikke overrasket over at staten inngår denne avtalen med TV 2. Men vi mener det kan stilles flere spørsmål ved prosessen, og ikke minst om avtalen i det hele tatt oppfyller EØS-avtalens krav til lovlig statsstøtte, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til Kampanje.

Skoland utelukker ikke å klage inn til overvåkingsorganet ESA.

– Vi er spente på hvordan den nye avtalen ser ut. Men basert på det begrensede innsynet vi har fått, ser ikke regneøvelsene TV 2 har presentert overfor departementet ut til å være i tråd med de prinsippene som gjelder for denne typen støtte. Jo mer innsyn og oversikt vi har fått, jo mer fremmede ser prinsippene som anvendes ut, sier han.