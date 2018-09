Mann i 60-årene fra Sogn og Fjordane må møte i retten.

Statsadvokatene har tatt ut tiltale mot en mann i 60-årene fra Sogn og Fjordane.

Han står anklaget for gjentatte overgrep mot en mindreårig gutt.

Ifølge tiltalen startet overgrepene midt på 90-tallet, da gutten var fem år gammel, og pågikk frem til han hadde fylt 10 år.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Han nekter kategorisk for å ha gjort det som blir beskrevet i tiltalen, sier forsvarer Ivar Hauge.

Tiltalen omfatter seksuell omgang med barn.

I avhør med politiet i fjor høst erkjente mannen å ha tatt på gutten. I ettertid har han trukket erkjennelsen tilbake.

– I dag sier han at han ikke husker dette avhøret, og at han uansett ikke kan ta ansvar for noe han ikke har gjort, sier Hauge.

Overgrepene skal ha skjedd på en adresse i en bygd i Sogn og Fjordane, samt på en hytteeiendom.

Rettssaken mot mannen vil finne sted i neste måned.