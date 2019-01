– Jeg våknet av at det luktet røyk. Jeg trodde det var røyk fra fyrverkeri.

Philippe Brown fra Windsor i England var på skiferie på Voss sammen med familien på syv.

Hele familen liker å stå på ski og på snowboard.

Natt til første nyttårsdag tok ferien en dramatisk og uventet vending da det begynte å brenne i huset de bodde i.

– Jeg våknet av at det luktet røyk. Jeg trodde det var røyk fra fyrverkeri og lukket vinduet, forteller Brown.

Arne Hofseth

Måtte hjelpe småbarnsfamilie

Han hørte lyder fra folk som sprang, men trodde det bare at noen av naboene festet.

Deretter gikk han opp i andre etasje der han så et orange lys utenfor stuevinduet.

– Jeg har aldri opplevd noe slikt før. Det var et skremmende syn.

Han ropte høyt og varslet alle i leiligheten. Brown rakk ikke engang å ta på seg skoene.

– Alt gikk utrolig fort. Vi sprang ut hoveddøren. Men vi kunne ikke gå ut mot parkeringsplassen, for leilighetene lengre bort i rekken var fullstendig overtente.

Marita Aarekol

Hadde ikke sko på

Brown og familien måtte klatre opp en syv meter høy skråning bak leilighetskomplekset. Der traff de en nederlandsk familie med små barn. De måtte hjelpes opp skråningen.

Deretter gikk han barbeint opp flere svinger før han og familien fikk ly i en nabohytte.

– Jeg hadde ikke engang sko på. Sokkene fikk jeg av en norsk dame, forteller engelskmannen bare ikledd pysjen.

25 personer ble sendt til sykehuset for legesjekk etter brannen. Til sammen er 88 personer evakuert. De fleste av dem befinner seg på Fleischer hotell.

– Jeg hører de skal åpne butikken slik at vi får litt klær og det aller mest nødvendige, sier Brown.

Planen var å bli på Voss Resort til fredag. Nå vet han ikke. Passet, telefonen og alle kredittkortene ligger igjen i den utbrente leiligheten.

Skiutstyret og alt Brown hadde med seg til Norge er borte.

– Forferdelig start på nyåret

– Dette var en forferdelig start på nyåret, men vi er glade for at det kun var materielle skader, sier administrerende direktør for Voss resort, Øyvind Wæhle.

Han forteller at det var 29 utenlandske skiturister som bodde leilighetskomplekset som brant. Fem familier fra England og tre fra Nederland.

Selv ble han varslet om brannen klokken halv fem i natt. Han dro direkte opp i Bavallen og åpnet opp varmestuen for de evakuerte. Deretter fikk han avtale med Fleischer hotell som tok i mot turistene.

– Nå har de fleste fått litt søvn. Siden skal vi forsøke å skaffe dem klær og andre saker de trenger, forteller han.

Det er Voss Resort som eier alle leilighetene. Wæhle forteller at leilighetene leies ut og at de var forskriftsmessig utstyrt med røykvarslere.

Marita Aarekol

Får flytte tilbake

Brannmannskaper drev tirsdag formiddag fremdeles etterslukking i det utbrente leilighetskomplekset.

Politiet opplyser i en pressemelding at de evakuerte som ikke direkte ble rammet av brannen, etter all sannsynlighet kan returnere til sine boliger i løpet av ettermiddagen.

Saken vil bli etterforsket av politiet på Voss. Enn så lenge er årsaken til brannen ukjent.

– Vi fikk beskjed at det brant utendørs i taket på den ene leiligheten, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen tirsdag morgen.