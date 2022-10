Strammer inn: Alle bekymringsmeldinger skal behandles «snarest»

Sosialbyråden setter krisestab og varsler tiltakspakke rettet mot de ansatte.

Redegjørelsen av barnevernssakene var lukket for pressen. Sosialbyråd Katrine Nødtvedt orienterte.

Onsdag ettermiddag orienterte sosialbyråd Katrine Nødtvedt utvalget for helse og sosial om barnevernskrisen. Bakgrunnen er at Statsforvaltaren i løpet av kort tid har konkludert med grov svikt og flere lovbrudd i to barnevernssaker.

Nødtvedt startet med å beklage at kommunen har sviktet barna.

– Situasjonen er dypt alvorlig. For meg lyser virkelig varsellampene nå, sa hun.

Hun har bestemt at det skal settes krisestab i hennes avdeling. Beslutningen om dette ble tatt onsdag – og skal gjennomføres torsdag. Det er ikke bestemt hvem som skal sitte i krisestaben.

– Vi organiserer oss slik at vi blir bedre i stand til å følge opp de mange oppgavene. Kanskje trenger vi ekstra ressurser fra andre byrådsavdelinger, sier sosialbyråden til BT.

Målet er å komme til bunns i hvor det har sviktet og få rettet opp i feil.

Nytt mottak denne måneden

Endringer i barnevernet skjer umiddelbart, ifølge Nødtvedt. Blant annet skal alle henvendelser til barnevernet registreres som bekymringsmeldinger og disse skal vurderes av en fagperson daglig.

De fleste kontorene gjør dette allerede, men i Arna og Åsane gjøres vurderingen av medarbeidere med kontorfaglig bakgrunn. Nå settes det krav om fagutdanning.

I tillegg skal arbeidet med bekymringsmeldingene gå både raskere og gjøres grundigere. Barna det gjelder skal snakkes med – og hvis det ikke gjøres, skal det begrunnes og dokumenteres.

– Skal ikke stå på ressurser

– Alle meldinger skal konkluderes snarest, men senest innen syv dager, sier Nødtvedt.

Dette er en innstramming fra tidligere, hvor det het at man skulle konkludere innen syv dager.

– Dette er for at barn som lider ikke skal måtte vente.

– Det skal ikke stå på ressurser hvis det er behov for det, sier Nødtvedt.

Det har vært et problem at barnevernskontorene har hatt ulike rutiner. Innen 1. november skal ett felles mottak for bekymringsmeldinger være på plass, ifølge byråden. Hvor dette skal ligge er ikke bestemt.

Tiltakspakke til ansatte

Ett av problemene til barnevernet er at mange av de ansatte har sluttet. Gjennomtrekken gjør at mange av de nåværende ansatte har lite erfaring.

En egen tiltakspakke rettet mot de ansatte, som skal være klar torsdag, skal bidra til å snu dette.

– Pakken handler om å anerkjenne kompetanse, beholde og rekruttere. Vi må få ned turnover og skape en mer attraktiv arbeidsplass, sier hun.

På spørsmål fra BT om hva konkret pakken innebærer, svarer Nødtvedt at hun kommer tilbake til detaljene torsdag.

– Det blir et bredt spekter av virkemidler, sier hun, uten å gi eksempler.

Flere vurderer mistillit

Onsdag varslet Folkets parti FNB at de fremmer mistillitsforslag mot byrådsleder Roger Valhammer i neste bystyremøte. Det skjer i kjølvannet av krass kritikk mot barnevernet over tid, samt at Statsforvalteren i Vestland nylig har avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en syvåring som ble funnet hardt skadet, fastbundet i en seng.

Tirsdag varslet SV at de vil fremme mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG).

Flere andre partier vurderer også mistillit mot Nødtvedt. KrF har ikke bestemt seg etter onsdagens møte.

– Jeg synes det er bra at vi fikk en grundig orientering om de faktiske forhold i disse svært alvorlige sakene. Nå må vi gjøre alt vi kan for å sikre gode vilkår for de ansatte i barnevernet, slik at de har forutsetninger for å gjøre en god jobb. Når det gjelder spørsmålet om tillit til byrådet, er det noe KrF vil vurdere på et partimøte i løpet av uken, skriver Håkon Pettersen (KrF) i en SMS til BT.

Frp skal diskutere dette i møte torsdag kveld.