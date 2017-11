Første uken i november neste år blir det verdensmesterskap i ost i Grieghallen.

– Jeg begynte nesten å grine, sier Jørn Hafslund, kort tid etter at han mottok vinner-SMS fra London, hvor årets oste-VM holder hus.

– Tenk at «Fanaosten» skulle ta med seg medalje! Det er kjempegøy, og viser at så lenge man har gode råvarer og en stor porsjon tålmodighet, er det mulig å lage god ost, selv som nybegynner, sier ostebonden, som har holdt på med ost i knappe ti år.

Fredag ble det klart at neste års oste-VM legges til Grieghallen i Bergen. Da skal Hafslund stille i egen person.

– Jeg vurderte ikke reise til London. Det er mye kjekkere å sitte her hjemme og fyre i peisen, sier Hafslund.

– Hvordan skal du feire?

– Det blir kanskje et glass vin i kveld. Så får det heller bli en ekstra runde på puben på torsdag sammen med kameratene. I tillegg til noen biter med «Fanaost», sier han og ler.

Ørjan Deisz

Neste år blir det oste-VM i Bergen

Under årets World Cheese Awards i London fredag kveld, fortalte landbruks- og matminister Jon Georg Dale at Bergen skal arrangere verdensmesterskapet i ost til neste år.

– Det er fantastisk gøy og en anerkjennelse, sier Bernt Bucher Johannessen som er daglig leder i næringsorganisasjonen Hanen.

Den 31. oktober i fjor sendte han en epost til The Guild of Fine Food som eier konkurransen, og spurte om muligheten for å få oste-VM til Bergen. At Bergen er valgt som vertskap har han visst en stund, men de har arbeidet med å få på plass finansieringen av mesterskapet som skal ha et totalbudsjett på fem millioner kroner.

– Vi skal ikke ha Vipps-aksjon blant bergenserne for å dekke underskudd, forsikrer Bernt Bucher Johannessen.

VM i ost skal foregå i messesenteret Dovregubbens Hall og i Peer Gynt-salen i Grieghallen fra 31. oktober til 4. november. Selve finalen vil være åpen for publikum, mens resten av arrangementet er lukket.

– Vil skape stolthet

Alexandra Krage Angell, daglig leder av Matarena AS som arrangerer Bergen Matfestival, tror det vil skape stolthet hos lokalmatprodusenter og kokker når det blir kjent at Bergen får dette verdensmesterskapet.

– Dette beviser at vi i Norge kan hevde oss. Og det vil være med på å sette matbyen Bergen på kartet. Det er viktig at vi i regionen gjør dette mesterskapet til vårt, utdyper hun.

For å nå frem til publikum under oste-VM skal det også lages et større arrangement med fokus på matlandet Norge.

– Dette er en fin anledning til å få vise frem alle de flotte produktene fra vår region og fra resten av landet, sier Alexandra Krage Angell.

– Vil bety mye

Landbruksdirektøren i Hordaland, Åse Vaag, mener mesterskapet vil bety mye for profileringen av hele ostemiljøet og melkeproduksjonen i Hordaland.

– Dette er vi stolte over og dette vil vi støtte opp under med det vi kan. Det er en del av oppdraget vårt og en mulighet til å fokusere på gode produkter og lokal produksjon, sier landbruksdirektøren på telefon fra London, der hun er med i delegasjonen som skal være til stede under årets mesterskap.

Ørjan Deisz

– Et kjempeløft

Inne i ysteriet på Krokeide skjærer Jørn Hafslund av smaksprøver på den firkantede brien og den halvfaste gaudatypen «Eldgammel Fanaost» som han sendte til verdensmesterskapet i London.

«Eldgammel Fanaost» har vunnet gullmedalje i NM for foredlede melkeprodukter både i år og i fjor, og ble også kåret til årets produkt i 2017 i alle klasser. Men i London er det 3001 oster som skal vurderes av dommerne.

– Det er som å vinne i Lotto, men jeg håper vi kan få noen fine tilbakemeldinger. Vi har aldri vært med i VM før, sier ostebonden i Fana.

Omsetningen til Ostegården er nå fire millioner kroner i året, men det gikk fem-seks år før Jørn Hafslund begynte å tjene penger. I det 200 år gamle fjøset brukes all melken fra de 12 kyrne til å lage ost. Etterspørselen er så stor at Jørn Hafslund også kjøper økologisk melk fra en bonde på Voss.

– At vi får VM til Bergen er et kjempeløft for alle norske osteprodusenter. Nå vil vi få fokus på alle de flotte ostene som lages her i landet, slår Hafslund fast.

Ørjan Deisz

– «I dont true it»

Gunnar Waagen fra Tingvollost var så trøtt og sliten at han småduppet under bedømmingen da blåmuggosten «Kraftkar» ble kåret til verdens beste ost og verdens beste ost gjennom tidene i San Sebastian for et år siden.

– Jeg våknet av at en dame satte albuen i siden på meg. «I dont true it» sa jeg på scenen. Det var et slikt sjokk og jeg skalv sånn at jeg mistet munn og mæle, forteller Waagen lattermild.

Han er styreleder og gründer av Tingvollost sammen med konen, datteren og svigersønnen. I fjor solgte familiebedriften på Nordmøre for 100.000 kroner i gårdsbutikken i løpet av juli og august. I sommer solgte de ostebiter for over en million kroner fra utsalget på gården. Mens det før var en eller to biler innom tunet i løpet av en sommerdag, parkerte 50 biler daglig denne sommeren.

– Det er valfarting til Utkant-Norge og salget har vært helt vanvittig. Blant osteprodusentene i Norge er det en kultur for deling av kunnskap. Vi hadde ikke hatt sjanse til å vinne uten de andre som lager ost, hevder Gunnar Waagen.