SOM FISKEN I VATNET: Jarl Jonhson har bygd opp to av dei beste dyrebutikkane i landet. Her ved eit akvarium med Tigerbarbe i butikken i Åsane. No sel han livsverket, for å bli bonde. – Eg gler meg til å vera ute i vill og fri natur heile tida, seier han. FOTO: Rune Sævig