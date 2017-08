De færreste ønsker å avsløre sine beste soppsteder, men her er syv områder du garantert finner spiselige sorter i Bergen.

Soppsesongen er godt i gang, og ivrige soppsankere har allerede fylt kurvene sine flere ganger.

For nybegynnere er det imidlertid ikke alltid like lett å vite hvor man bør dra for å finne de gode matsoppene. Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen gir her tips om syv steder hvor man neppe blir skuffet hvis man ønsker å plukke sine egne delikatesser til for eksempel å ha i supper, saus eller i stuing.

1. Langeskogen.

2. Hordnesskogen.

3. Alvøen.

4. Fløyen (fra brushytten og nordover).

5. Kanadaskogen.

6. Totland-traktene.

7. Haukås.

Finnes mange flere steder

Soppsakkyndig Eilif Grytøyr i Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen understreker at hans syv stedsforslag er forholdsvis tilfeldig valgt.

– Jeg vet med sikkerhet at det er matsopp disse stedene, men det finnes uendelig mange skogholt hvor fangstene kan bli like bra og vel så det.

Grytøyr har mange år bak seg som soppsakkyndig i foreningen. I disse dager kurser han nye personer som ønsker å bli klassifisert som sakkyndige.

Kay Åge Strøm Grøtan (kart)

Fakta: Dette må du vite om sopp Hvis du skal bruke soppfangsten din til mat, anbefales det at du følger disse plukkereglene:

Plukk i kurv, ikke i plastpose. Sopp er lett bedervelig mat som blir skjemt om den ligger i tett plast.

Ikke bland kjent og ukjent sopp i samme kurv. Ett eksemplar av de giftigste soppene er nok til at vi må kassere alt i kurven.

Hold kjent og ukjent sopp adskilt (bruk papirposer) og spis aldri sopp du er usikker på.

Plukk bare ung, frisk sopp. Gamle eksemplarer er ofte markspiste og bedervede, og dermed ikke egnet som mat. La dem bli igjen ute i skogen der de kan spre sporer til senere sesonger.

På bsnf.no finner du tid og sted for soppkontroller i bergensområdet. KILDE: Norges sopp- og nyttevekstforbund

Blandingsskog er gunstig

– Sopp finnes i nær sagt alle skoger, men ulike tresorter har innvirkning på hvilken sopp du finner. Derfor kan det være lurt å kjenne til et par knep, sier han.

– Som hva da?

– Blandingsskog med for eksempel bjørk, gran og hassel er et godt utgangspunkt for sopplukking. I motsatt ende kan jeg nevne selje og or.

Men vær obs: Der det finnes spiselige arter, kan man også komme over giftige sorter, som i noen tilfeller lett kan forveksles med de ettertraktede godbitene.

Inger Kristoffersen

– Ta med papirposer

– Hva gjør du hvis du er usikker på en sort?

– Regel nummer én er: Ikke legg sopp du ikke kjenner, opp i kurven sammen med dem du vet er sikre. Skal du innom en soppkontroll i etterkant av turen, er det lurt å ha med egne papirposer hvor den usikre soppen kan oppbevares.

Legger du for eksempel en hvit fluesopp, en spiss giftslørsopp eller en annen giftig sopp sammen med de andre du har plukket, må alt i kurven kastes, påpeker Grytøyr.

Inger Kristoffersen

Ny app kan hjelpe

Han mener det er fornuftig å lære seg to-tre, kanskje fire sorter ordentlig hvis man er fersk sopplukker.

– Kantarell, steinsopp, blek piggsopp og traktkantarell skulle være overkommelig å lære seg. Hvis man likevel er i stuss, er vår nye app, digital soppkontroll, nettopp kommet på markedet. Via appen får man kontakt med en kontrollør, som der og da kan sjekke soppen du har plukket når du sender over bilder.

Det gjelder å ta sine forholdsregler, for det finnes nok av eksempler på alvorlige helsekonsekvenser, til og med dødsfall, hvis man får i seg giftig sopp.

Siden appen kom på markedet for to uker siden, er den brukt nærmere 5000 ganger på landsbasis.

Soppens dag søndag

– Hva er det beste med å plukke sin egen sopp?

– Kulinariske nytelser, kommer det kjapt fra sakkyndig Grytøyr.

– Men like viktig er det å komme seg ut i naturen, gå langsomt og oppleve roen senke seg. Så oppdager man også alltid noe nytt på hver eneste tur, som ofte gir grobunn til ny kunnskap.

Søndag er det Soppens dag i hele Skandinavia. Dagen markeres i Bergen med utstilling og soppkontroller på Arboretet på Milde fra klokken 13.00.