– Folk får en wow-følelse når de kommer ut her. Taket bugner av vekster. Her er epler, grønnsaker og bær.

Hagen ligger på taket til bygget Buen i Kronstadparken i Bergen.

– Jeg er overbegeistret over det vi har fått til. Folk får en wow-følelse når de kommer ut her på taket og ser takhagen vår. Det hadde de aldri tenkt at de fant midt i byen, og i alle fall ikke på et kontorbygg, sier Ingse Galtung Døsvig.

Døsvig er administrerende direktør i Bara eiendom, som eier bygget Buen i Kronstadparken. En av deres verdier er at de skal skape byutvikling som begeistrer.