Då Catharina kom flyttande til Bergen, var det ingen ledige fastlegar. Ho er ein av 13.000 på venteliste.

Bergen kommune veit ikkje kor mange som er heilt utan fastlege.

Catharina Wold Robson (30) og familien jaktar både hus og fastlege i Bergen. I mellomtida bur dei i barndomsheimen på Bønes.

I juni flytta Catharina Wold Robson (30) med familien frå Nittedal tilbake til barndomsheimen på Bønes. Ein månad før flytting sette ho seg opp på venteliste hos fastlegen med kortast venteliste på Bønes. Ho regna med det ville gå i orden.

Men ingenting skjedde. Ho er framleis nummer 56 på venteliste. Også ektemannen og sonen Benjamin (10 md.) står på vent.

Robson blei mor for første gong i januar, og trengde oppfølging etter fødsel. Samstundes ønskte ho ikkje å måtte ty til private legetenester.

– Det var søstera mi, som jobbar i Nav, som tilrådde meg å ta kontakt med Pasientombodet.

– Kjennest utrygt

Der fekk Robson råd om å sende ein klage til etat for helsetenester i Bergen kommune.

Nyleg fekk ho svar om at det pr. no ikkje er ledige fastlegeplassar i Bergen, og råd om å følgje med på helsenorge.no i tilfelle noko blir ledig. Dersom ho trengde fastlege før, var beskjeden å ta kontakt med eit kommunalt legesenter.

No har ho akkurat hatt sin første time der.

– Eg er takksam for det, men det hadde nok ikkje skjedd om eg ikkje hadde klaga. Og eg kan takke søstera mi som visste kor eg skulle vende meg, seier ho.

– Skjer det noko med Benjamin, må vi på legevakta. Det kjennest utrygt at ingen har ansvaret for han, seier Robson.

Catharina Wold Robson har strevd med vanlege plager etter fødsel, og gav til slutt opp amminga. – Eg skulle gjerne hatt ein fastlege å gå til i denne perioden.

13.604 på venteliste

Bergen kommune har ikkje oversikt over kor mange som står på venteliste hos fastlegar i Bergen.

Ei oppteljing BT har gjort over kvar einskild lege si venteliste, som er tilgjengeleg på helsenorge.no, viser at det dreier seg om 13.604 personar.

– Mange av desse har fastlege, men ønskjer å bytte. Vi veit ikkje kor mange som er utan fastlege, seier Merethe Brattetaule, direktør i etat for helsetenester.

Sidan 1. november har det ikkje vore ein einaste ledig plass hos fastlegane i Bergen. Det gjer det umogeleg å bytte fastlege. Og dei som flyttar til Bergen, vil ikkje få fastlege.

Tilbod gjeld ikkje lenger

For Robson lønte det seg å klage til etaten. Men Brattetaule seier at tilbodet Robson fekk, ikkje gjeld lenger.

– Treng ein akutt helsehjelp, er det legevakta som gjeld. Dei som har behov for helsehjelp, utan at det er akutt, har vi diverre ikkje eit tilbod til no.

Målet til Bergen kommune er at fastlegane i byen skal ha fem prosent ledig kapasitet for å sikre innbyggarane reell valfridom. Då skulle det ha vore om lag 15.000 ledige plassar. Ifølgje Brattetaule blir det neppe noko ledig før jul.

Bekymra fastlege har 421 i kø

– Eg er bekymra for befolkninga i Bergen si helsehjelp. Og at det fører til overbelastning på legevakta, seier Lina Kristin Welle-Nilsen, tillitsvalt for fastlegane i Bergen.

Welle-Nilsen ved Loddefjord legesenter er den legen i Bergen med flest pasientar på venteliste. Og lista er stadig i vekst: 421 personar ønskjer no å bli hennar pasient. Men det er sjeldan nokon slepp gjennom nålauget. Det er stort sett nyfødde babyar av kvinner som allereie står på lista.

Til saman 208 fastlegar i Bergen har no venteliste. Ni av desse, alle kvinner, har over 200 på vent.

Lina Kristin Welle-Nilsen har 950 pasientar på lista si, færre enn dei fleste andre. – Eg skal leve lenge som fastlege og må ha ei overkomeleg arbeidsmengd, seier Welle-Nilsen. Her er ho i samtale ned med helsebyråd Beate Husa.

Bryt tidskravet

Kravet til fastlegar er at dei normalt skal gje hjelp innan fem vyrkedagar. No har Welle-Nilsen éin månad ventetid på vanlege timar.

– Å gje ordinær time på så kort tid har vi ikkje sjanse til slik situasjon er no, under ein pandemi og i sesong med mykje luftvegsinfeksjon, seier ho.

Då ein av kollegaene pensjonerte seg, blei 1200 pasientar ved kontoret ståande utan lege. Dei har framleis ikkje klart å rekruttere ny.

– Stort press går det utover kvaliteten. Vi kan ikkje gje like mykje tid til kvar einskild pasient, seier ho.

Tysdag etter lunsj har Welle-Nilsen vanlegvis sett av til administrative oppgåver. Men denne tysdagen må ho ta imot 14 pasientar som treng akuttime. Totalt reknar ho med å ha hatt 25 pasientar innom kontoret før dagen er over.

Då skal ho rett vidare på vakt på Legevakten, der ho møter inntil 30 nye pasientar fram til klokka 22.

– Vi fastlegar er arbeidshestar. Men når vi seier at no klarer vi ikkje meir, så klarer vi ikkje meir. Det brenn, og Bergen kan ikkje vente på at staten ordnar opp, seier fastlegen.

Catharina Wold Robson flytta frå Nittedal, der det var lett å få time hos fastlegen, til Bergen. Her er det ikkje ein einaste ledig fastlegeplass.

Tiltak under utgreiing

I september varsla helsebyråd Beate Husa ein ny tiltakspakke på ti millionar kroner for å styrke fastlegeordninga.

Tiltaka er framleis under utgreiing og skal opp i bystyret for endeleg finansiering i desember, ifølgje helsebyråden.

– Den pressa fastlegeordninga og tiltak knytt til dette har høg prioritet i byrådet, seier Husa.

Ho viser til åtte legekontor har fått etableringsstøtte så langt i år, to nye fastlønna ALIS-legar er tilsett på private legekontor og at fem såkalla nullheimlar er oppretta.

Det inneber at fastlegen ikkje overtek ei ferdig pasientliste, men kan bygge opp si eiga. Det har vist seg noko lettare å rekruttere til.