Podkast: Blindpassasjerane som gjekk av i Hardanger

Dei to unge mennene som sneik seg om bord på eit skip i Elfenbenskysten, visste neppe kor båten skulle.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

17. juli legg eit skip frå kai i Elfenbenskysten med kurs for Hardanger. Ingen oppdagar at to unge menn har lurt seg om bord og gøymt seg.

Historia om dei afrikanske blindpassasjerane som havna i Hardanger, høyrer du i spelaren over.

Lytt i BT-appen I Podme I Spotify I Itunes

Mennene klatra opp på denne lastekrana og la seg flate. Då mørket kom, gøymde dei seg i eit maskinrom.