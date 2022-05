– Det er underlig at jeg fortsatt lever

Byens eldste junkie, Jannicke Hodneland-Bersaas, fyller 70 år.

Jannicke Hodneland-Bersaas fyller 70 år 31. mai. Den fargerike kvinnen har i over 50 år vært en del av Bergens narkomiljø.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Du har sikkert sett henne i bybildet. I 50 år har hun vært en av de mest kjente og mest omtalte rusavhengige i Bergen. Eller junkie som hun selv sier.

Gatens dronning

Med sitt store knallrøde flagrende hår har hun spradet rundt kledd som modell i sine egne kreasjoner. Som oftest med en røyk i hånden og en kjapp replikk på tungen. Noen ganger ramsalt og skremmende direkte.

– Ja, jeg kan være stygg i kjeften. For meg har det vært en måte å overleve som junkie på. Det er mange som har vært redd munnen min, men det har gått utover kroppen min, sier Jannicke.

Jannicke med sitt karakteristiske røde hår er en kjent person i bybildet. Bildet er tatt for fire år siden.

Kroppen har fått hard medfart gjennom livet. Selvpåført som rusavhengig gjennom et langt liv og kols som følge av røykingen. Men også av menn som har slått henne gjentatte ganger.

I 2004 sto det om livet. Hun forteller at hun ble banket opp med armeringsjern av fem menn med finlandshetter på jakt etter penger.

Jobbet i Nordsjøen

Vi sitter i stuen hennes. Der har hun aldri sluppet inn journalister før. Det er pent og ryddig, slettes ingen narkobule. Familiebilder og bøker. Veldig mange bøker.

Jannicke har det fint i leiligheten sin. Håret er like knallrødt som før, men hun viser at det er blitt grått under. Jannicke er sliten nå, men har fortsatt sin smittende, rå latter. – Gud og fader, nei jeg syntes ikke synd på meg selv.

Det bekrefter det venner har fortalt om at Jannicke er svært belest. Her er en salig blanding fra krimlitteratur til verker av Tolstoj.

– Jens Bjørneboe og Tove Ditlevsen er favorittforfatterne mine.

Jannicke jobbet i 28 år, samtidig som hun gikk på stoff. Hun har jobbet i tømrerfirma, drevet småbruk, trent travhester og jobbet i Nordsjøen.

– Jeg jobbet i cateringen på plattform i mange år i starten av oljen. En artig tid, men det ble slutt på jobbingen der da de begynte med pisseprøver, ler hun.

I Jannickes leilighet er det flere bilder av familien. Her sammen med moren, broren og storesøsteren. Moren og broren er døde.

Bodde på barnehjem

Det var ikke gitt at Jannicke skulle havne på kjøret. Hun vokste opp i Fana og hadde en god barndom frem til foreldrene skilte seg. Åtte år gammel måtte hun flytte på barnehjemmet i Mobergslien. Der ble hun i to år.

– Senere flytte jeg til sossestrøket i Kalfarlien, og der måtte jeg snakke penbergensk hjemme.

Det var da hun begynte hun å ruse seg, og 19 år gammel begynte hun med hardere stoffer.

Dette bildet tok BTs fotograf et år etter at Jannicke hadde begynt på metadon. Hun var optimistisk og så lyst på fremtiden.

Det fortsatte hun med til for rundt 25 år siden. Som den første i Bergen fikk hun da metadonbehandling.

– Du kan si mye stygt om metadon, men den har reddet livet mitt, sier hun ettertenksomt og tenner seg nok en Camel.

Med mange ringer på fingrene og en røyk i hånden.

Hun roser familien og streite venner for at de har vært en støtte for henne gjennom rushelvetet. Og skylder ikke på sine biologiske foreldre for at hun havnet på kjøret.

Les også – Metadonet reddet livet mitt. Men det var ikke dette livet jeg ville ha.

– Den fineste tiden i livet mitt

I ungdomstiden tilhørte Jannicke det venstreradikale miljøet i Bergen.

– Det var den fineste tiden i livet mitt. Jeg var nykter, jobbet for det jeg trodde på og lærte mye, sier hun ettertenksomt.

Sammen med broren jobbet hun aktivt for å bedre behandlingstilbudet for rusavhengige, gjennom opprettelsen av Floen kollektivet.

Hun har kjempet for en solidarisk ruspolitikk, og vært en hærfører og advokat for Nygårdsparkens mange generasjoner av rusmisbrukere.

Jannicke som ung hippie på Torgallmenningen i 1969.

I behandlingsapparatet har de kalt henne en atypisk narkoman.

– Som om det finnes en typisk narkoman. Narkomane kommer fra mange ulike samfunnslag, og alle har sin egen historie.

Tunge rusavhengige må skaffe penger til stoff hver dag. Det er en evig kamp. Det stjeles fra venner og familie, de prostituerer seg og selger stoff.

Jannicke har aldri prostituert seg, men innrømmer at hun har pushet. Og at hun har snakket «noe romslig» om sannheten noen ganger.

Jannicke gir klare meldinger om hva hun synes om det meste. Også om behandlingsapparatet.

Jannickes verktøykasse

Hun gikk i sin tid på gullsmedlinjen på Bergen Yrkesskole, men måtte gi opp fordi de ikke ville ha jenter i gullsmedlære den gang.

Folk har fortalt om Jannickes verktøykasse og at hun er svært så fingernem. Og hun hadde frekkhetens nådegaver.

– Ja, det stemmer det, jeg hadde en god verktøykasse. Det ble noen innbrudd og vi tok noen pengeskap.

Hun forteller om hvordan hun i pene klær gikk inn i bedrifter for å observere alarmer og finne ut hvor pengeskapene var.

En gang fikk de virkelig mye penger ut av et pengeskap full av lønningsposer.

– Vi filte og jobbet, og rakk akkurat å tømme det før folk kom på jobben.

– Du ble aldri tatt?

– Nei, men jeg var jo mistenkt flere ganger, og var inne til avhør. Noen ganger var vi jo flere sammen. En gang ble to av dem tatt fordi de var så dumme at de gikk på gamle Ugla om kvelden med en stor seddelbunke og spanderte på alle. Jeg gravde ned min del, forteller hun.

Les også Alf sto i døren på Ugla i 37 år

Jannicke kjenner både høy og lav i byen. Og hun har en fantastisk evne til å fortelle historier. Her mens hun slår av en prat med en rumensk tigger utenfor Deli de Luca for noen år siden.

– Det er et helvete

Jannicke har vært ut og inn av behandlingsinstitusjoner mange ganger, men alltid havnet på kjøret igjen. Hun har bare to korte fengselsdommer, de sonte hun i Ålesund.

Fire ganger har Jannicke vært gift, men alle ektemennene er døde.

Selv er hun sliten nå. Og trist over alle vennene som er døde.

– Noen tok det store fixet. De var lei seg for skammen de hadde påført familien sin. Familie som fikk høre at de var mor eller bror «til den forbanna junkien».

– Som byens eldste junkie, har du noen råd til unge i dag?

– Ikke begynn med stoff, samme hvor spennende du tror det er. Narkomiljøet er mye råere nå og det mye mer dritt der enn da jeg begynte. Det er et helvete. Ikke bare for deg, men også for familien din og de rundt deg.

– Det er mye mer dritt og farlige stoffer i narkomiljøet i dag enn da jeg ble hektet, sier 70 år gamle Jannicke Hodneland-Bersaas.

Underlig liv

– Det høres kanskje rart ut, men på av tross rushelvetet har jeg hatt et godt og underlig liv.

Jannicke Hodneland Bersaas var blant de første som fikk metadon i Bergen. Politikere som i sin tid vedtok den nye behandlingen av de tyngste narkomane, trodde meningen var at hun og de andre skulle bli friske. 20 år senere er fasiten at de fleste blir værende på medikamentene livet ut.

Dagen skal feires rolig med venner og familie på en av byens restauranter.

– Føler du deg som en 70-åring?

– Inne i hodet er jeg ikke så gammel, men når jeg ser meg i speilet ser jeg jo at det nærmer seg slutten. Jeg er ikke redd for å dø, men tiden før dødsøyeblikket gruer jeg meg for. Det mest underlige er at jeg fortsatt lever.