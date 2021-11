Skal gjøre livet lettere for flyktninger i Bergen

Her skal han forsøke å skape seg et helt nytt liv. Nå har Bergen kommune tatt grep for å gjøre overgangen lettere.

Charles Sebazungu var bonde i Kongo, drev egen klesbutikk og syntes han hadde et godt liv. Men da det brøt ut borgerkrig i 1993, ble alt snudd opp ned. Han måtte flykte med konen og fire barn.

– Da jeg var 30 år, forlot jeg Kongo for barnas skyld, forteller Sebazungu, som i dag er blitt 58.