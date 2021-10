Fant klær og ting fra de savnede. Slik kan gjenstandene hjelpe politiet i søket etter omkomne.

Letemannskapene i Kvam har gjort funn av klær og ting som trolig tilhørte de savnede.

Etter at gjenstander ble observert med droner, tok klatregruppen fra brannvesenet seg ned til elven.

Funnet ble gjort i elven i Tokagjelet, i et område hvor det er svært risikabelt for redningsmannskapene å ta seg frem.

– Redningsmannskaper fra Bergen brannvesen har tatt seg ned i krevende terreng. De lokaliserte gjenstander som de tok med seg opp igjen, sier Svein Valland Laupsa, innsatsleder i Vest politidistrikt.

Politiet mener gjenstandene, hovedsakelig klær, tilhørte de savnede. Politiet vil ikke utdype hvilke andre gjenstander det dreier seg om, men mener funnet kan være til hjelp i det videre arbeidet.

Brannsjef Torleif Ones, sier politiets innsatsleder Svein Valland Laupsa og politioverbetjent Andor Helgheim under pressekonferansen klokken 18.

– Har teorier

Onsdag har redningsmannskapene konsentrert seg om søk i elven oppover Tokagjelet, Movatnet og overgangen til Hardangerfjorden.

På pressekonferansen onsdag kveld fikk politiet spørsmål om det er mindre sannsynlig å finne de savnede nå ettersom det har gått noe tid siden ulykken.

– Vi håper vi skal finne dem og vi har teorier på hvor de kan befinne seg, sier Laupsa.

Politiets teorier dreier seg om at de savnede enten kan befinne seg øverst i Tokagjelet, eller at de har gått videre nedover elven til Movatnet – eller i verste fall ut i Hardangerfjorden. Funnet som ble gjort onsdag, kan gi støtte den til første teorien.

– Gjenstandene kan hjelpe oss i den forstand at de kan bygge opp under teorien om at de savnede kan befinne seg øverst i Tokagjelet, sier Laupsa.

– Mindre sannsynlig med funn i fjorden

Torsdag morgen skal politiet gjøre en ny vurdering av hvor søkene skal fortsette.

– Det er alltid et håp og vi jobber så lenge vi tenker det er fornuftig å holde på.

Samtidig understreker Laupsa at sannsynligheten for funn er mindre dersom de savnede har blitt ført ut i Hardangerfjorden.

– Havner de der, er det mindre sannsynlig at vi finner dem enn om de er lenger oppe.

Letearbeidet etter de antatt omkomne beskrives som svært krevende.

Venter mye nedbør

Søkene etter de savnede i Kvam beskrives som svært krevende.

– Det er svært krevende arbeidsforhold, veldig utfordrende værforhold og vanskelig geografi i Tokagjelet, sier brannsjef Torleif Ones.

Det er ventet mye nedbør og dårligere værforhold de neste dagene.

– Hvor lenge er det mulig å jobbe på denne måten?

– Det er mulig helt til vi finner dem. Vi vurderer fortløpende antall ressurser, men hovedmålet er å finne de tre savnede, sier Laupsa.

Arbeidet fortsetter torsdag, tross meldinger om mye nedbør.

– Mest ekstreme aksjonen

Frode Nygård i Norheimsund hjelpekorps forteller at mange frivillige har stilt opp.

– Det har vært fantastisk oppslutning i hele Hordaland Røde Kors, vi har hatt god tilgang på mannskap, sier Nygård, som også er varaordfører i Kvam.

Han beskriver aksjonen som en av de mest krevende som har vært i området.

– Det er den mest ekstreme aksjonen i forhold til terreng og risiko, det er det ingen tvil om, sier Nygård.

Blomster og levende lys markerer plassen der sterk strøm antas å ha ført båten nedover strykene i Tokagjelselva.

«De beste foreldrene»

Tirsdag ble det klart at det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er savnet, og nå antatt omkommet.

De tre prøvde å krysse enden av Langvotnevatnet da strømmen tok robåten og førte dem nedover det bratte Tokagjelet søndag kveld. Hunden Leo var sammen med dem.

Alle de tre antatt omkomne var bosatt i Askøy kommune.

«Hvil i fred, dere var helt fantastiske, og de beste foreldrene, og beste hunden man kunne ønske seg. Jeg kommer til å savne dere», skrev Tomas Wathne Bårdsen, sønn av Wathne og Bårdsen i et Facebook-innlegg onsdag.

Davy Wathne har i et Twitter-innlegg takket redningsmannskapene for innsatsen for å finne søsteren og svogeren.

– Vi er sønderknuste og sjokkerte, skriver den tidligere TV 2- ankeren.

Ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72) sammen med sønnen Tomas Wathne Bårdsen.