Torsdag ble mannen kalt inn til lensmannskontoret på Knarvik. Nå legger han ned Facebook-siden som formidler alkohol og tobakk.

– Jeg ønsker ikke å bli straffeforfulgt. Jeg har for mye å tape om jeg skal måtte svare for hva andre driver med inne på siden. Jeg har familie og vil ikke risikere å bli kriminalisert.

Fiktiv profil

Han opererer under falsk navn, profil og bilde, og har det siste året vært administrator for Facebook-siden 18 + s.a.t.s. i Hordaland. Det eneste han vil oppgi er at han er 35 år og er bosatt i Nordhordland.

– Nok er nok. Det er «game over» for meg med tanke på den profilen jeg har hatt. Jeg har også vært involvert i 18 + - sider i Telemark, Vest Agder og Rogaland. Disse har jeg trukket meg ut av som administrator, men sidene eksisterer fortsatt, sier 35-åringen, som sier han også vil prøve å få denne delen av virksomheten lagt ned.

Eks-administratoren mener at disse sidene har samlet rundt 20.000 medlemmer i Norge.

Skjermdump

– Utenfor lovens rammer

– Dette sier noe om hvor populært det har vært. Når jeg nå legger ned og sletter profil og medlemmer, så er det fordi jeg innser at dette ikke er innenfor lovens rammer. Det er egen samvittighet og press fra Helsedirektoratet og politiet som har gitt utslaget.

35-åringen påpeker at hans bidrag til lovlydigheten ikke løser problemene med ulovlig omsetning av vin, brennevin og tobakk på Facebook.

– Denne aktiviteten vil bare gå over til andre sider. Da jeg startet profilen, så var det egentlig som en reaksjon mot andre aktører som etter min mening driver helt hensynløst salg. Jeg tenker da på salg til mindreårige.

Skjermdump

– Holdt mindreårige borte

Mannen fra Nordhordland sier han har prøvd å holde sin sti ren ved å prøve å luke ut alle mindreårige som ønsket å bli medlemmer.

– Hvordan kunne du ha kontroll med alder og hva som ble solgt?

– Jeg fikk samme spørsmål på lensmannkontoret. Selvfølgelig kan jeg ikke ha full kontroll, men jeg ga beskjed om at alle skulle varsle meg for å unngå salg til mindreårige.

Ikke i samfunnets tjeneste

– Hvor stor omsetning mener du at nettstedet har hatt det siste året?

– Det er det umulig for meg å ha noen formening om. Hva som har blitt solgt må jeg jo innrømme at jeg heller ikke har hatt kontroll på. Mye har vært smuglervarer, men det kan selvfølgelig også dreie seg om tyvegods, sier mannen, som hevder han fikk et «kick» av å skape noe.

– Nå innser jeg at jeg ikke akkurat har opptrådt i samfunnets tjeneste og trekker meg ut fra Facebook-siden.

Skjermdump

Etterforsker saken

Lensmann i Nordhordland, Kjell Idar Vangberg, bekrefter at de har hatt en mann midt i 30-årene på kontoret.

– Vi er i gang med å etterforske saken som blant annet gjelder ulovlig salg av alholholholdig drikke og tobakk. Såvidt jeg forstår er det en god del smuglervarer som er omsatt på denne Facebook-siden.

– Hva slags reaksjon kan den tidligere administratoren av siden vente seg?

– Det vil bare videre etterforskning kunne gi svar på. Det kan variere fra forelegg til fengsel alt etter alvorlighetsgrad.

– Har dere noe formening om omfanget av salget?

– Vi prøver å skaffe oss oversikt, og skal få avsluttet etterforskningen rimelig raskt, men kan foreløpig ikke si mer i saken anledning, sier Vangberg.