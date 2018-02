Øystein Baltzer Walle (70)

– Rett før jeg skulle i militæret, tok jeg svennebrev som pølsemaker. Men da jeg kom hjem igjen til Sydnes etter eksersisen, ble det ikke mer pølsemaking. Renholdsverket trengte folk, og slik ble jeg kaggetømmer og senere bossmann. De siste strøkene som hadde kaggedo, var Nordnes og Marken. Det var en fin jobb. Vi ble godt kjent med mange, og hadde god tid til å preike med folk. På Nordnes var det to naboer som stadig var i krangel, og noen ganger måtte vi megle for at de skulle roe seg ned. Hver fjortende dag var det tømming. Noen ganger luktet det jæklig, men det var bare å holde pusten. I et hus i Marken måtte vi gå gjennom soverommet for å komme til kaggen. Madammen i huset lå alltid i sengen når vi kom. «God morgen, god morgen, gutter», sa hun alltid til oss. Hun hadde fullstendig roen og brydde seg ikke om at vi måtte lirke oss forbi sengen hennes med kaggedoen. Det var en fin jobb, men om lørdagene når vi var ute for å treffe jenter, fortalte vi aldri hva vi jobbet med. Spurte de, svarte vi at vi var dosenter.